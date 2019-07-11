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    الرئيس اللبناني ميشال عون في قاعة المؤتمرات في فندق فور سيزون في موسكو، 25 مارس/ آذار 2019

    توقيف فنان لبناني لإهانته عون ونصر الله وإثارة النعرات الطائفية

    © Sputnik . Alexander Andreychenko
    العالم العربي
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    أوقف القضاء اللبناني الممثل باتريك مبارك، بعد التحقيق معه من قبل قسم المباحث الجنائية، في تهم من بينها "إهانة رئيس الجمهورية وإثارة النعرات الطائفية".

    واستدعى قسم المباحث الجنائية مبارك في ضوء الإخبار الذي تقدمت به المحامية، مي الخنسا، مرفقا بالتسجيل الصوتي لباتريك بجرم "تحقير الشعائر الدينية والتعرض لرئيس الجمهورية ميشال عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله".

    ​وأمر النائب العام التمميزي بتوقيف مبارك على ذمة التحقيق، ولفت البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، أن الممثل المذكور خضع لمعاينة من قبل الطبيب الشرعي صباح اليوم، فتبين أنه يعاني من بعض الأمراض، فقرر النائب العام التمييزي تركه بسند إقامة، وإحالة مع الملف على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الاختصاص.

    ​وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كان باتريك مبارك قد أثار بلبلة خلال الأيام الماضية بعد تسريب تسجيل صوتي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم فيه عون ونصر الله.

    ونشرت الصحفية أماني فياض في موقع afalebanon الإلكتروني "فويس نوت" وتم تسجيلها أثناء إجرائها مقابلة في سياق تحقيق تعده عن زيارة الممثل التركي بوراك أوزجفيت إلى بيروت الأسبوع الماضي.

    ​وقال مبارك في التسريبات عن عون ونصر الله: "أنا ضدهما للموت، وإن حصلت حرب في لبنان أنا أول من سيتسلح ويحمل بارودة بوجه عون ونصر الله".

    ​وفي الوقت الذي تردّد فيه أن مبارك يعاني من اضطرابات نفسية، أصدرت النقابات الفنية في لبنان بياناً موحّداً دعت فيه إلى عدم التعامل معه "في أيّ عمل فني ومقاطعته بشكل تام".

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    السلطات اللبنانية, الشرطة اللبنانية, صحف لبنانية, لبنان
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