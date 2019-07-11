توقيف فنان لبناني لإهانته عون ونصر الله وإثارة النعرات الطائفية

أوقف القضاء اللبناني الممثل باتريك مبارك، بعد التحقيق معه من قبل قسم المباحث الجنائية، في تهم من بينها "إهانة رئيس الجمهورية وإثارة النعرات الطائفية".

واستدعى قسم المباحث الجنائية مبارك في ضوء الإخبار الذي تقدمت به المحامية، مي الخنسا، مرفقا بالتسجيل الصوتي لباتريك بجرم "تحقير الشعائر الدينية والتعرض لرئيس الجمهورية ميشال عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله".

أمر النائب العام التمييزي بالانابة القاضي عماد قبلان بتوقيف #باتريك_مبارك بعد التحقيق معه في قسم المباحث الجنائية الذي كان استدعى الممثل اللبناني في ضوء الإخبار الذي تقدمت به المحامية مي الخنسا بجرم «تحقير الشعائر الدينية والتعرض لرئيس الجمهورية والأمين العام لـ #حزب_الله» pic.twitter.com/jgoE1E2qLv — Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) July 11, 2019

​وأمر النائب العام التمميزي بتوقيف مبارك على ذمة التحقيق، ولفت البيان الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، أن الممثل المذكور خضع لمعاينة من قبل الطبيب الشرعي صباح اليوم، فتبين أنه يعاني من بعض الأمراض، فقرر النائب العام التمييزي تركه بسند إقامة، وإحالة مع الملف على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الاختصاص.

انا اشتغلت معو وعم دافع عنو لأنو بعرف وضعو الذهني و الأدوية لعم ياخدها . و كيف بيتصرف بامور ما بيوعى انو عملا . صحيح هوي غلط بس كنت بتمنى من الصحافية تقدر وضعو . هوي غلط مضبوط بس قبل ما نصلبوا نشوف كيف بدنا نساعدو #باتريك_مبارك — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) July 9, 2019

​وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كان باتريك مبارك قد أثار بلبلة خلال الأيام الماضية بعد تسريب تسجيل صوتي له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم فيه عون ونصر الله.

ونشرت الصحفية أماني فياض في موقع afalebanon الإلكتروني "فويس نوت" وتم تسجيلها أثناء إجرائها مقابلة في سياق تحقيق تعده عن زيارة الممثل التركي بوراك أوزجفيت إلى بيروت الأسبوع الماضي.

هل المشكلة في هراء #باتريك_مبارك أم في خفة «الصحافية» الطفيلية التي سمحت لنفسها بنشر تسجيله المرتبك، بقلة امانة وقلة مسؤولية، بحثاً عن الاثارة الرخيصة؟ الممثل الهامشي المتوتر، بمواقفه الرعناء وجهله الانعزالي، صار نجماً بفضل الاعلام المهيمن الذي يتاجر بالعصبية والفضيحة 1️⃣ pic.twitter.com/SoXIYNjyDE — Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) July 9, 2019​

​وقال مبارك في التسريبات عن عون ونصر الله: "أنا ضدهما للموت، وإن حصلت حرب في لبنان أنا أول من سيتسلح ويحمل بارودة بوجه عون ونصر الله".

النقابات الفنية في لبنان تصدر بياناً موحداً تتبرّأ فيه من المدعو #باتريك_مبارك وتوصي شركات الإنتاج بعدم التعامل معه في أي عمل فنّي وبمقاطعته — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) July 9, 2019

​وفي الوقت الذي تردّد فيه أن مبارك يعاني من اضطرابات نفسية، أصدرت النقابات الفنية في لبنان بياناً موحّداً دعت فيه إلى عدم التعامل معه "في أيّ عمل فني ومقاطعته بشكل تام".