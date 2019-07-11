Widgets Magazine
تسجيل
15:39 11 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    قارب بحرية إيرانية يحاول إيقاف النيران المشتعلة في ناقلة النفط بعد أن تعرضت للهجوم في خليج عمان، 13 يونيو/حزيران 2019

    سيناريوهات التصعيد الأوروبي الإيراني بعد دخول ناقلات النفط ساحة التوتر

    © REUTERS / TASNIM NEWS AGENCY
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتصاعد رقعة التوترات في المنطقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من جانب، وإيران من جانب آخر، خاصة مع دخول ناقلات النفط لمسرح التوترات.

    حسب آخر التطورات في المشهد نفت إدارة العلاقات العامة في المنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني "مزاعم مصادر من وزارة الدفاع الأمريكية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

    نفي الحرس الثوري الإيراني جاء ردا على ما قالته الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن 3 قوارب إيرانية حاولت احتجاز إحدى ناقلات النفط التابعة لها في مضيق هرمز.

    تزامن مع ذلك أيضا  قول مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس 11يولي/ تموز، إن 5 قوارب يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني، اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج، أمس الأربعاء.

    التوترات المستمرة تأتي بعد احتجاز حكومة جبل طارق، الخميس 4  يوليو/ تموز، ناقلة نفطة إيرانية للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا، في عملية ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

    واستدعت الخارجية الإيرانية في وقت سابق السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، للتشاور حول احتجاز ناقلة النفط في مضيق جبل طارق عقب الحادثة.

    إمكانية التراجع عن التصعيد 

    من ناحيته قال جميل الذيابي الكاتب الصحفي السعودي، إن تزايد التوترات في المنطقة خاصة فيما يتعلق بناقلات النفط، قد تقود المنطقة إلى الحرب على الرغم من أنه لا أحد يريدها.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" الخميس 11يوليو/ تموز، أن السعودية ودول الخليج ملتزمون بحماية أمنهم واستقرارهم، وأن الرياض لن تسمح بالتأثر بالتوترات في المنطقة، إلا أنها تؤكد أنها ليست راغبة في مثل هذه الحرب، وأن الهدف  يتمثل في عملية الردع ضد أي محاولات لجر المنطقة إلى الحرب والدمار مجددا.

    وتابع أن السعودية دولة محورية، وتعرف كيف تتصرف، وحين تتوقف إيران عن هذه الممارسات ودعم الجماعات " حسب وصفه"، فإن المجال يظل مفتوحا للنقاش بين دول الخليج وإيران بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أنه على إيران أن تتوقف عن ممارساتها، وإلا لا يمكن القبول بالجلوس معها.

    وتابع أن حرب الناقلات قد تعود للمشهد الذي وقع في ثمانينات القرن الماضي خلال الحرب بين إيران والعراق، والتي خلفت الكثير من الأضرار حينها.

    وأوضح أن استمرار إيران في ارتكاب نفس الأخطاء قد يتسبب في معاناتها لوقت طويل، خاصة أن الإقدام على أية أعمال ضد واشنطن أو حلفائها في المنطقة، سيضر بإيران أولا، نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية في الداخل الإيراني.

    وشدد على أن إعادة انتشار القوات الأمريكية في الخليج، لا يعني أن الأمر  استعراض قوة، وأن هناك خطوات تكتيكية قد تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه في مقابل التصعيد الإيراني، يقابل بتحذيرات من الجانبين الأوروبي والأمريكي، و أنه لا يمكن القبول بما وصفها بـ" بالتجاوزات الإيرانية". مؤكدا على أنه لا أحد يريد الحرب.

    الدور البريطاني

    من ناحيته قال المحلل اللبناني، إن المبادرة البريطانية للدخول في اشتباك المضائق المستمر وهذه المرة بإيقاف ناقلة نفط إيرانية في مضيق جيل طارق، جعل بريطانيا عمليا شريك مباشر في الاشتباك الأوسع المتعلق بقرار الولايات المتحدة بمحاصرة إيران.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم: "يفترض في بريطانيا الشريك المتبقية في مجموعة 4+1، أن تكون معنية بموقفها الأوروبي، إلا أنها اختارت الولايات المتحدة لا أوروبا.

    وتابع أن إيران لن تتوقف عن الرد على مسألة احتجاز ناقلتها في مضيق جبل طارق، وتجديد هذا الاحتجاز لمدة 14 يوما،,انها تتحين أول فرصة للرد على احتجاز الناقلة بما يوازيها عمليا ومعنويا.

    وشدد على أن كل الأحداث والوقائع تشير إلى سير الأوضاع في السياق التصعيدي، إلا أن الموقف الأوروبي مرتبك، وأن إيقاف الناقلة يشكل أحد أوجه هذا التخبط.

    وأوضح أن زيارة الموفد الفرنسي إلى إيران إيمانويل بون، وهو مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعد محاولة من الفرنسيين والأوروبيين لتصحيح الأوضاع، إلا أنها في إطار اللاموقف الذي تتخذه أوروبا أكثر من عام.

    الكلمات الدلالية:
    أوروبا, إيران, ناقلة النفط
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المعبد البوذي القديم في مدينة باغان، ميانمار
    مواقع جديدة على قائمة التراث العالمي لليونسكو منها روسية وعربية
    بدعوة قضائية... ترامب ممنوع من حظر متابعيه على تويتر
    محكمة أمريكية تمنع ترامب من حظر متابعيه على "تويتر"
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك