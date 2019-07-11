اختطاف قائد لواء في الجيش اليمني بمأرب

أقدم مسلحون قبليون، اليوم الخميس، على اختطاف قائد في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن قبليين اعترضوا طريق قائد اللواء السابع للحرس الرئاسي، العميد محمد وهان، أثناء مروره بمحطة بن معيلي في مديرية الوادي شرق مأرب، واقتادوه ونجله وثلاثة من مرافقيه إلى جهة مجهولة.

وأضاف بأن العميد وهان، تعرض للاختطاف أثناء توجهه لتفقد مؤخرة اللواء التابع للمنطقة العسكرية الخامسة والمتمركز في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ووفقاً للمصدر، فإن الخاطفين يطالبون الحكومة اليمنية بالإفراج عن معتقلين لديها.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.