انفجار قرب كنيسة في مدينة القامشلي السورية

وقع انفجار في مدينة القامشلي السورية اليوم وتسبب في أضرار مادية وبشرية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" وقع الانفجار بجانب كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلي وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية.

وأفاد مراسل "سانا" في الحسكة بأن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة وتسبب بإصابة عدد من الأشخاص وأضرار مادية في جوانب من الكنسية والمحال التجارية والسيارات.

والقامشلي مدينة سورية تقع في جهة الشمال الشرقي على الحدود مع تركيا وعلى مقربة من سفح جبال طوروس بمحاذاة مدينة نصيبين التركية، وتتبع إداريًا محافظة الحسكة ويمر بالمدينة نهر الجقجق.