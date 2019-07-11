السعودية تعلن أن الطقس خلال الحج سيكون "شديد الحرارة"

حذرت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من أن الطقس خلال موسم الحج سيكون شديد الحرارة.

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، على مكة المكرمة والمدينة المنورة، أن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس/ آب 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيا للاعتدال ليلا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الهيئة إنها ستعلن مع بداية شهر ذي الحجة، عن حالة الطقس لموسم الحج لهذا العام.

وتشير التوقعات على مكة المكرمة، احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل بمقدار ما بين 0.5 إلى 1.0 درجة مئوية، وتوقعات الأمطار حول المعدل، علما بأنه خلال هذه الفترة تاريخيا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة، والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانا، ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة أحيانا.

وأوضح التقرير أن البيانات المناخية لمكة المكرمة توضح أن أعلى درجة حرارة سجلت 50 درجة مئوية وأقل درجة حرارة 23.4 درجة مئوية، ويوضح معدل درجات الحرارة المئوية العظمى 42.9 درجة مئوية بينما الصغرى 29.8 درجة والمتوسطة 35.8 درجة مئوية.

فيما كان معدل أعلى هطول للأمطار خلال الشهر كان 46.2 مليمتر، و35 مليمتر خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح شمالي بمعدل سرعة يتراوح ما بين 9-15 كيلو متر في الساعة.

وتشير التوقعات على المدينة المنورة، احتمالية أن يكون معدل درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل وتوقعات الأمطار حول المعدل، علما بأنه خلال هذه الفترة تاريخيا قد تحدث بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانا ونشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة.

كما بين التقرير أن البيانات المناخية على المدينة المنورة توضح أن معدلات درجات الحرارة المئوية كانت 43.8 للعظمى و 30.3 للصغرى و37.3 للمتوسط، فيما توضح معدلات هطول الأمطار خلال الشهر كان 39.6 مليمتر، و38.5 مليمتر خلال اليوم، بينما كان الاتجاه السائد للرياح غربي بشكل عام بمعدل سرعة ما بين 8 إلى 14 كيلو مترا في الساعة.