الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع لـ"أنصار الله" شمال تعز

القاهرة — سبوتنيك. أفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، بأن "قوات الجيش أسقطت طائرة استطلاعية مسيرة للحوثيين، أثناء محاولتها رصد مواقع في معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز".

ووفقاً للجيش "تبيّن بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع".

وتعد الطائرة هي الثانية من نوعها التي يسقطها الجيش خلال ثلاثة أيام، حيث أعلنت قواته، الاثنين الماضي، إسقاط طائرة استطلاع مماثلة للحوثيين في منطقة كُويع بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، يقوم بعمليات عسكرية ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.