صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

وكان اللافت في الصورة المتداولة، هي أن الأميرة ريما ووالدها يقفان عند مكتبهما وفي نفس الوضعية، ويتحدثان عبر الهاتف، أثناء توليهما منصب سفير المملكة في الولايات المتحدة.
وعبر هاشتاغ #ريما_بنت_بندر_تمثلني، انهالت تعليقات المغردين على الصورة، إذ كتبت المغردة مي الصقير "قصة تاريخية، في صورتين!".
قصة تاريخية.. في صورتين!#ريما_بندر pic.twitter.com/lJNV8K8oSo— Mai AlSokair —مي الصقير (@MaiAlSokair) July 11, 2019
فيما غرد موسى الشقيقي "الميزة في الأميرة ريما وقد تكون متفردة فيها عن جيلها هي تشربها للجانب السياسي الدبلوماسي منذ صغرها من خلال والدها وكذلك معرفتها التامة بالولايات المتحدة الأمريكية".
الميزة في الاميرة ريما وقد تكون متفردة فيها عن جيلها هي تشربها للجانب السياسي الدبلوماسي منذ صغرها من خلال والدها وكذلك معرفتها التامة بالولايات المتحدة الأمريكية— موسى يحى الشقيقي (@MOSA135) July 11, 2019
أما ناصر الصرامي فغرد "بالأمس الفارس بندر بن سلطان قاد العلاقة السعودية بين أمواج متلاطمة في عاصمة القرار العالمي، واليوم ريما بنِت بندر بن سطان ترتقي لأعلى منصب سياسي تصل إليه سيدة من وطني وتأكيد لمشهد السعودية الجديدة".
▶️ بالامس الفارس #بندر_بن_سلطان قاد العلاقة #السعودية بين امواج متلاطمة في عاصمة القرار العالمي..— ناصر صالح الصِرامي (@AlsaramiNasser) July 11, 2019
◀️ و اليوم @rbalsaud #ريما_بنِت_بندر_بن_سطان ترتقي لاعلى منصب سياسية تصل اليه سيدة من وطني وتاكيد لمشهد #السعودية_الجديدة 🇸🇦💚#ريما_بنِت_بندر_تمثلني #الرياض #واشنطن pic.twitter.com/fmcHiRF6gX
وغردت بهاء "ريما بنت بندر تمثلني، امرأة قوية بالعلم والعقل ما شاء الله، أسلوبها منطقي واع مثقف مجتمعي، على قدر عال من المسؤولية ومواجهة تحديات العالم تعمل بالإقناع والتأثير، من أهدافها الارتقاء بالطاقة الإيجابية للمرأة والتمكين الإيجابي. حفظك الله ونفع بك البلاد".
وكتب عبد الرحمن الواهبي "نفتخر بها كسعوديين وهي سفيره للسعودية العظمى والمجد لها ولا عزاء للحاقدين، فأبوها بندر بن سلطان أمير وسفير وطيار، وجدها سلطان بن عبد العزيز وجدها الملك فيصل بن عبد العزيز، فهي على قدر من الثقة ونتمنى لها التوفيق".
#ريما_بنت_بندر_تمثلني— عبدالرحمن الواهبي (@arahmen4321) July 11, 2019
نفتخر بها كسعودين وهي سفيره لسعوديه العظمى والمجد لها والأعزاء للحاقدين
فابوها بندر بن سلطان امير وسفير وطيار واستخباراتي
وجدها سلطان بن عبدالعزيز
وجدها الملك فيصل بن عبدالعزيز
فهي على قدر من الثقه ونتمنى لها التوفيق
ونتمنى ان تمشي ع طريق والدها pic.twitter.com/XNpCqX5aBF
وغرد عبد الرحمن "صورة مشرفة لكل سعودي، رحم الله الأمير سعود الفيصل خال سمو الأميرة وأطال الله بعمر سيدي الأمير بندر، فعلاً أكثر من 35 عاماً بين الصورتين… الأمير والأميرة في نفس المنصب… في نفس المكان، كان الله في عونها ووفقها موقع حساس ويتطلب الكثير من الشجاعة والذكاء".
@abdulrahman @rbalsaud شكرا لك سمو الامير عبدالرحمن ،، وسبحان الله وصوره مشرفه لكل سعودي ،، رحم الله الامير سعود الفيصل خال سمو الاميرة وأطال الله بعمر سيدي الأمير بندر ،، فعلا أكثر من 35 عاماً بين الصورتين— 🇸🇦🇸🇦 سمو الشيوخ 🇸🇦🇸🇦 (@A_F_L_777) July 11, 2019
الأمير والأميرة في نفس المنصب..في نفس المكان #السعودية #صوره pic.twitter.com/qTo04uD713
وأعلنت السعودية، 23 فبراير/ شباط، عن تعيين الأميرة ريما، سفيرة للمملكة لدى واشنطن خلفا للسفيرالأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع، وهي أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ السعودية.
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