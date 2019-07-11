صورة تاريخية تظهر فيها سفيرة السعودية في أمريكا... ما قصتها

تداول مستخدمو موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة مجمعة لسفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، ووالدها الأمير بندر بن سلطان، بينهما أكثر من 35 عاما.

وكان اللافت في الصورة المتداولة، هي أن الأميرة ريما ووالدها يقفان عند مكتبهما وفي نفس الوضعية، ويتحدثان عبر الهاتف، أثناء توليهما منصب سفير المملكة في الولايات المتحدة.

وعبر هاشتاغ #ريما_بنت_بندر_تمثلني، انهالت تعليقات المغردين على الصورة، إذ كتبت المغردة مي الصقير "قصة تاريخية، في صورتين!".

فيما غرد موسى الشقيقي "الميزة في الأميرة ريما وقد تكون متفردة فيها عن جيلها هي تشربها للجانب السياسي الدبلوماسي منذ صغرها من خلال والدها وكذلك معرفتها التامة بالولايات المتحدة الأمريكية".

الميزة في الاميرة ريما وقد تكون متفردة فيها عن جيلها هي تشربها للجانب السياسي الدبلوماسي منذ صغرها من خلال والدها وكذلك معرفتها التامة بالولايات المتحدة الأمريكية — موسى يحى الشقيقي (@MOSA135) July 11, 2019

أما ناصر الصرامي فغرد "بالأمس الفارس بندر بن سلطان قاد العلاقة السعودية بين أمواج متلاطمة في عاصمة القرار العالمي، واليوم ريما بنِت بندر بن سطان ترتقي لأعلى منصب سياسي تصل إليه سيدة من وطني وتأكيد لمشهد السعودية الجديدة".

وغردت بهاء "ريما بنت بندر تمثلني، ‏امرأة قوية بالعلم والعقل ما شاء الله، أسلوبها منطقي واع مثقف مجتمعي، على قدر عال من المسؤولية ومواجهة تحديات العالم تعمل بالإقناع والتأثير، من أهدافها الارتقاء بالطاقة الإيجابية للمرأة والتمكين الإيجابي.‏ حفظك الله ونفع بك البلاد".

وكتب عبد الرحمن الواهبي "نفتخر بها كسعوديين وهي سفيره للسعودية العظمى والمجد لها ولا عزاء للحاقدين، ‏فأبوها بندر بن سلطان أمير وسفير وطيار، ‏وجدها سلطان بن عبد العزيز ‏وجدها الملك فيصل بن عبد العزيز، ‏فهي على قدر من الثقة ونتمنى لها التوفيق".

#ريما_بنت_بندر_تمثلني

نفتخر بها كسعودين وهي سفيره لسعوديه العظمى والمجد لها والأعزاء للحاقدين

فابوها بندر بن سلطان امير وسفير وطيار واستخباراتي

وجدها سلطان بن عبدالعزيز

وجدها الملك فيصل بن عبدالعزيز

فهي على قدر من الثقه ونتمنى لها التوفيق

ونتمنى ان تمشي ع طريق والدها pic.twitter.com/XNpCqX5aBF — عبدالرحمن الواهبي (@arahmen4321) July 11, 2019

وغرد عبد الرحمن "صورة مشرفة لكل سعودي، رحم الله الأمير سعود الفيصل خال سمو الأميرة وأطال الله بعمر سيدي الأمير بندر، فعلاً أكثر من 35 عاماً بين الصورتين… ‏الأمير والأميرة في نفس المنصب… في نفس المكان، كان الله في عونها ووفقها ‏موقع حساس ويتطلب الكثير من الشجاعة والذكاء".

@abdulrahman @rbalsaud شكرا لك سمو الامير عبدالرحمن ،، وسبحان الله وصوره مشرفه لكل سعودي ،، رحم الله الامير سعود الفيصل خال سمو الاميرة وأطال الله بعمر سيدي الأمير بندر ،، فعلا أكثر من 35 عاماً بين الصورتين

الأمير والأميرة في نفس المنصب..في نفس المكان #السعودية #صوره pic.twitter.com/qTo04uD713 — 🇸🇦🇸🇦 سمو الشيوخ 🇸🇦🇸🇦 (@A_F_L_777) July 11, 2019

وأعلنت السعودية، 23 فبراير/ شباط، عن تعيين الأميرة ريما، سفيرة للمملكة لدى واشنطن خلفا للسفيرالأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز الذي جرى تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع، وهي أول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ السعودية.