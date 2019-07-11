الجيش السوري يسحق عشرات المقاتلين الشيشان ويستعيد "الحماميات" وتلالها الاستراتيجية شمال حماة

تمكن الجيش السوري، مساء الخميس، من استعادة السيطرة على بلدة الحماميات وتلالها الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد اشتباكات عنيفة خاضها مع عدة تنظيمات إرهابية مسلحة.