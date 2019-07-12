السودان... الوسيط الأفريقي يعلن الاتفاق بشكل كامل على الإعلان السياسي للمرحلة الانتقالية

أعلن الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن لباد، أنه تم الاتفاق بشكل كامل خلال اجتماع، اليوم الجمعة، بين إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.