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09:51 12 يوليو/ تموز 2019
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    علم سوريا

    زيادة التدفق السنوي للسائحين العرب والأجانب إلى سوريا

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    أعلن وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني، اليوم الجمعة، عن زيادة حجم تدفق السائحين العرب والأجانب إلى سوريا مقارنة بالعام الماضي بنسبة 76 في المئة وذلك في الأشهر الخمسة الأولى.

    ركام مدينة بصرى في محافظة درعا، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    استئناف السياحة في سوريا
    وقال الوزير مرتيني في لقاء حصري مع "سبوتنيك": هناك زيادة في عدد نزلاء الفنادق السورية من العرب والأجانب خلال الربع الأول من العام 2019 بنسبة مقدارها 28% عن عام 2018.

    وأضاف مرتيني، قائلا: "ارتفعت نسبة أعداد الليالي الفندقية بمقدار 42% للعرب و56% للأجانب مقارنة بنفس الفترة من عام 2018".

    وتحدث مرتيني عن ارتفاع عدد القادمين العرب والأجانب إلى سوريا بنسبة 76% حتى نهاية أيار/مايو 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

    ووضع الوزير مرتيني السياحة الشعبية على راس أولويات وزارة السياحة، قائلاً: "نعمل على تقديم خدمات سياحية متنوعة وعروض وبرامج سياحية تتناسب مع كافة شرائح المجتمع السوري من خلال تسليط الضوء على المقومات والمقاصد السياحية، وإقامة أنشطة وفعاليات في كافة المحافظات السورية على مدار العام بالتعاون مع مكاتب السياحة وأصحاب المنشآت السياحية الخاصة".

    وكشف وزير السياحة السوري عن وجود مشروعين سياحيين روسيين يجري تنفيذهما على الساحل السوري. المشروع الأول لإقامة مجمع سياحي من فئة 4 نجوم يضم فعاليات سياحية تجارية ترفيهية متنوعة، حيث قامت الشركة بالبدء بتنفيذ الأعمال ويتم التواصل مع الشركة للإنجاز ووضع المشروع بالاستثمار".

    أمّا المشروع الثاني بحسب وزير السياحة السوري يتمثل بـ"المنارة السياحي في محافظة طرطوس حيث تم التعاقد على إعادة تأهيل المجمع القائم وتطوير الموقع العام لإقامة منتجع وشاليهات وفعاليات متنوعة، حيث يتم العمل بوتيرة عالية لوضع المشروع في الاستثمار".

    ومن الجدير ذكره أن أولى المشاريع السياحية الروسية في سوريا، انطلقت في أيّار/مايو العام الماضي عبر الشركة الروسية "STG.LOGISITC" لإعادة تأهيل قرية المنارة السياحية بمحافظة طرطوس بكلفة حوالي 90 مليون دولار والمشروع عبارة عن فندق 5 نجوم يقع على شاطئ مدينة طرطوس، يتضمن أسواق تجارية ومول تجاري ومسابح وملاعب أطفال وفيلات وصالة مؤتمرات.

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