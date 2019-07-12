Widgets Magazine
تسجيل
15:03 12 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    مهرجان القاهرة السينمائي

    وفاة ناقد سينمائي مصري معروف

    © Sputnik . mohamed hemida
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    توفي الكاتب والناقد المصري المعروف، يوسف شريف رزق الله، عن عمر يناهز 77 عاما، حسبما كتب نجله أحمد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

    وكتب أحمد رزق الله: "البقاء لله. يوسف شريف رزق الله اتوفى. ربنا يرحمك يا أعظم وأطيب راجل في الدنيا. ادعوله بالرحمة والمغفرة" وذلك بحسب "بوابة الأهرام".

    يذكر أن الكاتب الراحل هو أحد أعلام نقاد السينما في مصر، وحاصل على وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، في العام 2018.

    ونشرت جمعية نقاد السينما المصريين بيانا في صفحتها على "فيسبوك" نعت فيه رزق الله، الذي قالت عنه إنه "أحد مؤسسي الجمعية والمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمعلم الذي غرس حب السينما في القلوب". 

    من جهتها، نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في بيان رزق الله، ووصفته  بأنه "الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب".

    وتخرج رزق الله في مدرسة الجزويت، عام 1961، قبل أن يتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عام 1966. وقد عمل محررا، ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

    وأصبح رئيسا لقناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، كما شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس جهاز السينما بالمدينة.

    وعُرف اسم يوسف شريف رزق الله بين قطاع عريض من الجمهور من خلال إعداد وتقديم العديد من البرامج السينمائية بالتلفزيون المصري، وكذلك رسائل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان كان وغيرهما.

    كما شارك في لجان التحكيم في مهرجانات سينمائية عديدة في الداخل والخارج.

    انظر أيضا:

    أول رد من رانيا يوسف على أزمة فستانها "المثير" في مهرجان القاهرة السينمائي
    "ورد مسموم" ينتزع 3 جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (القائمة الكاملة للجوائز)
    "سبوتنيك" تكشف كواليس فيلم الرعب التونسي الأول "دشرة" في مهرجان القاهرة السينمائي
    عادل إمام يفتح "النار" على مهرجان القاهرة السينمائي
    النجم العالمي رالف فاينس مرحبا بجمهور مهرجان القاهرة: "مساء الفل" (فيديو)
    رسالة من الفنانة سارة عبد الرحمن لرئيس مهرجان القاهرة السينمائي
    الكلمات الدلالية:
    مواقع التواصل الإجتماعي, مهرجان القاهرة السينمائي, مهرجان كان السينمائي, السينما المصرية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يتذوق الشوكولاتة في أحد متاجر لبيع الحلويات في باريس، فرنسا 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007
    مشاهير وسياسيون محبو الحلويات والشوكولاتة
    غوغل تعترف بالتنصت على مستخدميها
    "غوغل" تعترف بالاستماع إلى تسجيلات "المساعد الذكي"
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك