بالفيديو... استنفار أمني على خلفية عرض جوازات سفر كويتية للبيع

وزارة الداخلية: تم ضبط صاحب مقطع الفيديو واتضح انه «مواطن كويتي» يعاني من إعاقة ذهنية ولديه تقرير ومستندات طبية خاصة تم تسليمها من ذويه الى الجهات المختصة.

▪️تم اخذ تعهد على ولي الامر بحسن رعايته وعدم تكرار الامر مرة أخرى. pic.twitter.com/XRzc6SVbHR