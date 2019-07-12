بالفيديو... استنفار أمني على خلفية عرض جوازات سفر كويتية للبيع

بدورها تحركت الأجهزة الأمنية الكويتية على خلفية مقطع الفيديو بغية الإطاحة بصاحبه ومعرفة تفاصيل أدق.
وزارة الداخلية: تم ضبط صاحب مقطع الفيديو واتضح انه «مواطن كويتي» يعاني من إعاقة ذهنية ولديه تقرير ومستندات طبية خاصة تم تسليمها من ذويه الى الجهات المختصة.— المجلس (@Almajlliss) July 10, 2019
▪️تم اخذ تعهد على ولي الامر بحسن رعايته وعدم تكرار الامر مرة أخرى. pic.twitter.com/XRzc6SVbHR
ونشرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية إيضاحا جاء فيه أن المشتبه به "مواطن كويتي يعاني من إعاقة ذهنية ولديه تقرير ومستندات طبية خاصة تم تسليمها من ذويه إلى الجهات المختصة".
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية ايضاحا لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن شخص مجهول يعرض جناسي وجوازات كويتية وشهادات ميلاد مزورة للبيع ب١٠٠دينار. pic.twitter.com/NTu3wzTvnx— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 10, 2019
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