الأسد يلتقي لافرنتييف مجددا في دمشق لبحث الحل السياسي في سوريا

أفادت وكالة "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد استقبل مبعوث المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق لبحث المسار السياسي للأزمة السورية.

وبحسب الوكالة، تركز اللقاء حول الجهود السياسية للحل في سوريا وخاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها والمراحل المهمة التي وصلت إليها.

وأضافت أنه "كان هناك اتفاق حول مواصلة العمل والتنسيق المكثف من قبل الجانبين حول الخطوات التالية وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة في هذا الإطار وعدم السماح للدول التي تحاول إطالة أمد الحرب الإرهابية على سورية بوضع العراقيل أمام هذه العملية".

وتناول الاجتماع مستجدات العملية العسكرية ضد الإرهابيين التي أطلقها الجيش السوري لتحرير إدلب.

وأكد الجانب الروسي دعمه للجيش العربي السوري في رده على خروقات الإرهابيين وعلى أي استفزازات تقوم بها المجموعات الإرهابية المتمركزة في إدلب، مجدداً موقف موسكو المؤيد لحق سورية في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على سلامة أراضيها وتطهيرها بشكل كامل من الإرهاب.

وتطرق النقاش إلى التطورات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.