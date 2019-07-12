Widgets Magazine
تسجيل
20:31 12 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    البحرين المنامة

    من "المطوعة "إلى الريادة... مسيرة المرأة البحرينية ودورها في المملكة

    CC BY-SA 4.0 / Wadiia / Manama
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تعد تجربة المرأة البحرينية من التجارب الرائدة في منطقة الخليج، خاصة أنها سبقت التجارب الأخرى في العديد من مجالات تمكين المرأة وتبوأها مكانتها في المجتمع.

     أكدت إعلاميات وباحثات بحرينيات في حديثهن إلى "سبوتنيك"، أن المرأة لعبت الدور الأبرز عبر العصور في البحرين، وأن ما ميزها عن المرأة في المنطقة، هو إيمان المواطن البحريني بدور النساء، ومكانة البحرين المتميزة.

    من ناحيتها قالت الدكتورة لولوة حسن بودلامة، مستشار شؤون الإعلام بوزارة الإعلام البحرينية، إن المرأة البحرينية لعبت دورا مميزا في المجتمع البحريني منذ قديم الزمن.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن دور المرأة  اتضح جليا في أوقات "الغوص"، وهي الفترة التي كان يذهب فيها الرجال من أزواج وأبناء إلى رحلة الغوص التي تمتد إلى 4 أشهر.

    متابعة "كانت المرأة تقوم بكل الأعمال لسد فراغ غياب الرجل آنذاك، فلم تترك المرأة البحرينية عملا إلا قامت به، وساهمت في المساهمة الاقتصادية داخل منظومة الأسرة بشكل كبير."

     وأكدت أن المرأة التحقت بالتعليم في مطلع العشرينات قبل بدأ التعليم النظامي في البحرين، فيما التحقت نظاميا في التعليم عام 1928، كما تلقت المرأة تعليمها الديني على يد "مطوعة"، وهي المرأة التي كانت تمتهن التعليم الديني آنذاك بشكل غير نظامي.

     وشددت على أن المرأة في الوقت الراهن تعمل في كل شيء دو استثناء، وأصبحت قاضية ووزيرة وسفيرة ومبعوثة أممية.

    وأكدت على أنه بداية العصر الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، أولى اهتماما خاصا بالمرأة البحرينية، وكان المجلس الأعلى للمرأة أحد إفرازات الاهتمام برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك.

    المرأة واستقلال البحرين

    من ناحيتها قالت الدكتورة سمر الأبيوكي، المحاضرة بجامعة البحرين قسم الإعلام والسياحة والفنون، إن المرأة البحرينية تميزت منذ عقود مضت بمشاركتها الفعالة في المشهد البحريني بشكل كامل.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الجمعة، أن المرأة البحرينية تتميز بنفس مكانة الرجل في البحرين منذ العصور القديمة، كما لعبت دورا هاما في استقلال البحرين، وتواجدت في جميع الميادين.

    تكافؤ الفرص

    وتابعت أن المركز الأعلى للمرأة، لعب الدور الأبرز في تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، حيث أصبحت اللجان الخاصة بتكافؤ الفرص موجودة في كل الوزارات والمؤسسات والهيئات.

    وتابعت أن نسبة الأمية في البحرين قد تكون معدومة، وأن الفتيات يحصلن على النسب الأعلى في التعليم، وهو ما يؤكد أن الأسر البحرينية حرصت على إرسال الفتيات إلى "المطوع" للتعلم قبل إنشاء أول مدرسة للفتيات عام 1928، والمطوع هو المدرس الذي يقوم بتعليم الفتيات القراءة والكتابة.

    وشددت على أن تجربة المرأة البحرينية مشرفة بشكل كبير، خاصة أن الأمر تخطى فكرة التجربة، وأصبحت البحرين بيت خبرة حقيقي يمكن أن يصدر  خبرة النساء في التواجد في القطاعات العملية المختلفة والمناصب القيادية وجميع القطاعات.

    وأشارت إلى أن النساء أصبحن على رأس الأماكن الهامة في الدولة بما في ذلك المجلس التشريعي، وكذلك جمعية الصحفيين، وكذلك العديد من المناصب في الوزارات.

    واستطردت القول إن العديد من الدول لا زالت تعاني فيها المرأة بعدم حصولها على حقوقها، فيما تحصل المرأة في البحرين على حقوقها بالتساوي مع الرجل في كل المجالات.

    تميز المرأة البحرينية

    تقول الأبيوكي أن المواطن البحريني أمن بأهمية التعليم منذ القرون السابقة، خاصة أن البحرين ميناء لتلاقي الحضارات، وهو ما أثر بشكل كبير على طبيعة الثقافة فيها، وهو انعكس على مستوى التفكير والتنوير، واستطاعت المرأة في البحرين لعب دور الأم والمنزل، وكذلك دورها في العمل.

    وأوضحت أن العديد من المهن التراثية تحافظ عليها النساء حتى الآن، وأنه في العام 2003، كانت الشيخة مريم بنت حسن رئيسة جامعة البحرين وكانت قيادات الجامعة من النساء أيضا، ما أدى إلى تصدر الجامعة على كافة المستويات في تلك الفترة.

    دور القيادة البحرينية

    في ذات الإطار قالت الإعلامية هيفاء عدوان، إن المرأة البحرينية أثبتت ومازالت يوما بعد آخر تؤكد كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، وأكدت حضورها القوي وعطائها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل.

    وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن تجربة مملكة البحرين في دعم وتمكين المرأة تعد من التجارب الناجحة وتشكل تجربة نجاح تستفيد منها دول المنطقة، لما للمرأة البحرينية من مكانة مرموقة استطاعت بفضل حكمة القيادة الرشيدة أن تتقلد المناصب والمراكز القيادية في البحرين.

    وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك المفدى في الدفع بالمسيرة التنموية الحضارية الشاملة بمملكة البحرين، وكذلك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة  في الوقت الراهن يؤكد على المكانة الرفيعة التي تبوأتها المرأة البحرينية في كل المجالات والمواقع والمناصب.

    إحصائيات

    بحسب الإحصائيات الرسمية في البحرين، تشكلن العاملات البحرينيات في القطاع العام 48%، و37% في المناصب الإدارية العليا، و59% في المناصب الإدارية الوسطى.

    ارتفعت نسبة مساهمة المرأة في القطاع الخاص 32%، فيما بلغت نسبة رائدات الأعمال من أصل 38%.

    وصلت نسبة المحاميات البحرينيات إلى 55%، والطبيبات 37%، والمهندسات 25%، وبنسبة 19% من العاملين في قطاع التليفزيون، و49% في الإذاعة للعام 2013، وحوالى 35% والأكاديميات إلى 74%، فيما بلغ إجمالي عدد الأكاديميات البحرينيات الحاصلات على شهادة الدكتوراه فى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة إلى 132 أكاديمية.

    بلغت نسبة الوزيرات 18%، ونسبة تمثيلهن في المجلس النيابي 8%، وبنسبة 22.5% في مجلس الشورى.

    ارتفع عدد القاضيات البحرينيات ليصل إلى 21 قاضية.

    انظر أيضا:

    البحرين تستنكر اعتراض سفن إيرانية ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
    البحرين تعلق على العقوبات الأمريكية بحق النواب اللبنانيين
    رئيس وزراء البحرين: العلاقات مع تايلاند وصلت مستويات متقدمة
    تعليق رسمي على "تدخل رجال دين للإفراج عن مقتحمي سفارة البحرين في العراق"
    عباس: قمة البحرين "كذبة كبيرة" اخترعها كوشنر حتى "يضحك" علينا
    الكلمات الدلالية:
    المرأة في البحرين, أخبار البحرين اليوم, البحرين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات خلال يوم إيفان كوبالا في أوكرانيا
    قط يسرق أضواء كأس أمم أفريقيا في مصر ومسابقة "حمل الزوجات"... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة لن تتراجع عن قضية الجنسية
    ترامب لن يتراجع عن موضوع الجنسية
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك