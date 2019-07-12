نصر الله: لدينا صواريخ تتكفل بالشمال وصواريخ لأماكن أخرى.. وقتها سنشاهد "العصر الحجري"

تحدث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة عن قدرة الحزب على ضرب أماكن مختلفة في إسرائيل قائلا: "نوع من الصواريخ يتكفل بالشمال وبعض الصواريخ إلى أماكن أخرى"، وسأل “هل يستطيع الكيان أن يصمد؟"، وتابع "هنا يمكن أن نشاهد العصر الحجري".