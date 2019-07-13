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    الجيش الإسرائيلي - الحدود بين لبنان و إسرائيل، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    رد قوي من الجيش الإسرائيلي على تهديدات حسن نصر الله

    © REUTERS / Karamallah Daher
    العالم العربي
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    رد الجيش الإسرائيلي، على تهديدات الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، التي قالها في حوار مع قناة "المنار" مساء أمس الجمعه.

    ورد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بسخرية لاذعة على هذه التهديدات، ووصفه بـ "بطل العالم في الكذب". وقال أدرعي، في سلسلة تغريدات بهاشتاغ "غردوا لنصر الله ليشرح ليش فش مصاري"، نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تعليقا على تهديد الأمين العام لـ"حزب الله" بإعادة إسرائيل إلى "العصر الحجري" تظهره إحداها في صورة متسول: "بعد 13 عاما على النصر الإلهي أهكذا يبدو  نصر وكرامة حقا؟".

    ​ونشر المتحدث تغريدة تضمنت صورة لنصر الله قال أدرعي إنها تظهره وهو "يهدد ويمسك بالخريطة من داخل السرداب"، وعلق عليه بالقول: "أكبر دليل على زيف مزاعم النصر الإلهي هو إجراء هذا الحوار في المخبأ داخل سردابه. حقا نصر وكرامة بكل تأكيد، فش مصاري لذلك بقيت لديه التهديدات الفارغة التي يتميز بها بعد أن لا يستطيع إقناع اللبنانيين حتى اليوم بحماقة 2006".

    ​وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة أخرى: "تصبح على خير يا نصر الله. بعد 13 عاما على النصر الإلهي أهكذا يبدو نصر وكرامة حقا؟ انت بحاجة للتهديدات وللخرائط لتشرح للبنانيين لماذا طارت أموالهم في مهب الريح وعلى أي وسائل عبثية استثمرت مواردهم؟".

    وأضاف أدرعي، في إشارة إلى تهديد الأمين العام لـ"حزب الله" بإعادة إسرائيل إلى العصر الحجري قائلا إنها في مرمى صواريخ أنصاره: "وشهد شاهد من أهلها. نصر الله بطل العالم في الكذب".

    وتابع: "أقوال التبجح والتكبر لدى نصر الله على منظمته وإنجازاته الوهمية لا يمكنها إخفاء الحقيقة من وراء رسالته. الأزمة كبيرة جدا، ليست المالية فحسب، بل الأخلاقية أيضا. عندما يتذمر عناصر حزب الله بأن لا مال لديهم، هذا يعني أن الأزمة خانقة".

    وختم بالقول: "أيضا هذه المقابلة جرت في السرداب أو بمخبئ نصر الله، هل هذا هو النصر الذي تحدث عنه؟ الحرب الأخيرة أعاقت تطور لبنان وإعادة إعماره ما زال مستمرا. المواطن اللبناني يعرف كيف عرضه نصر الله ومغامراته للأزمات وقمة الاستخفاف بعقولهم تأتي عندما يتحدث السيد عن العصر الحجري".

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