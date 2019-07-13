بالصور... الحشد الشعبي يدمر مضافات ومقار "داعش" في ديالى

أكدت مديرية مقاتلة الدروع في الحشد الشعبي، اليوم السبت، تدمير عدد من المضافات ومقار "داعش" خلال عمليات التطهير في محافظة ديالى التي انطلقت وانتهت يوم أمس الجمعة.

وقالت المديرية في بيان إن "الكتيبة الثانية التابعة لها بقيادة أبو حيدر الكناني التي شاركت في عمليات "إرادة النصر" في محافظة ديالى أمس دمرت عددا من المضافات والمقار التابعة لداعش بتجحفلها مع قوات الحشد الشعبي والألوية المشاركة".

و نفذت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، أمس الجمعة، عملية أمنية شمال شرقي ديالى عقب رصد تحركات لداعش في المنطقة، وأعلن الحشد عن نجاح العملية التي شملت تفتيش ناحية أمام ويس والمناطق المحاذية لها شمال شرقي المحافظة بتحقيق نتائج مهمة.