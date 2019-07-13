موقع أوروبي: حلب تتوسط ثلاث قارات ومفترق طرق مهم في الشرق الأوسط

ونقلت وكالة "سانا" عن موقع تشيكي وصفه لمدينة حلب التي تقع في الشمال السوي بأنها قلب لثلاث قارات هي آسيا وإفريقيا وأوروبا وأنها كانت ولا تزال مفترق طرق مهم لمنطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن الجيش السوري تمكن من تحرير مدينة حلب بالكامل من التنظيمات المسلحة في نهاية عام 2016، وأطلقت الحكومة السورية مرحلة إعادة إعمار المدينة والتي بدأت تستعيد عافيتها وتشهد عودة تدريجية لسكانها مع بدء ترميم الكثير من البنى التحتية.
جدير بالذكر أيضا أن الشارع السوري كان يطلق على حلب لقب العاصمة الاقتصادية، واشتهرت قبل الأزمة بصناعاتها المتنوعة ومراكزها التجارية على مستوى الشرق الأوسط.
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