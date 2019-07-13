موقع أوروبي: حلب تتوسط ثلاث قارات ومفترق طرق مهم في الشرق الأوسط

تعتبر مدينة حلب التي تقع في الشمال السوري واحدة من أقدم المدن في العالم، واشتهرت في سنوات ما قبل الأزمة السورية بقوتها الصناعية والاقتصادية، وتحتل موقعا إستراتيجيا كمفترق طرق هام في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "سانا" عن موقع تشيكي وصفه لمدينة حلب التي تقع في الشمال السوي بأنها قلب لثلاث قارات هي آسيا وإفريقيا وأوروبا وأنها كانت ولا تزال مفترق طرق مهم لمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد الموقع على أهمية مدينة حلب وقدمها التاريخي وقلعتها المشهورة، واعتبرها واحدة من أقدم المدن في المنطقة والتي يعود تاريخها إلى 2000 عام قبل الميلاد موضحا أن القلعة مسجلة في قوائم التراث الإنساني العالمي المحمي من قبل اليونسكو منذ عام 2000.

يذكر أن الجيش السوري تمكن من تحرير مدينة حلب بالكامل من التنظيمات المسلحة في نهاية عام 2016، وأطلقت الحكومة السورية مرحلة إعادة إعمار المدينة والتي بدأت تستعيد عافيتها وتشهد عودة تدريجية لسكانها مع بدء ترميم الكثير من البنى التحتية.

جدير بالذكر أيضا أن الشارع السوري كان يطلق على حلب لقب العاصمة الاقتصادية، واشتهرت قبل الأزمة بصناعاتها المتنوعة ومراكزها التجارية على مستوى الشرق الأوسط.