الحكومة اليمنية:غريفيث تجاهل إعدام 30 معتقلا

قالت الحكومة اليمنية إن مساعيها للإفراج عن 30 معتقلا محكوم عليهم بالإعدام في السجون الحوثية لم تجد مساندة من الأمم المتحدة.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن "هناك مساع بذلت على وجه السرعة من قبل الحكومة في هذه القضية، حيث طالبنا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ المعتقلين في سجون جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي لا تعترف بأي قوانين أو أعراف دولية".

وأضاف الإرياني" للأسف لم نتلق أي تجاوب أو حتى أي إدانة تجاه ما جرى لهؤولاء المعتقلين، بل لم نلمس أي تفاعل من قبل المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث في هذا الصدد".

من جهتها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة رفض أي تهم ذات دوافع سياسية والامتثال للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل كامل ، كما أشارت المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.

وكانت المحكمة الجنائية في العاصمة صنعاء، والخاضعة لسيطرة الحوثيين قد أصدرت الثلاثاء الماضي حكما بإعدام 30 سجينا من المعتقلين في سجونها، ومن الذين شملهم اتفاق تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية في اتفاق ستوكهولم والذي جرى برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.