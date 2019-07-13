رئيس حكومة كردستان العراق يطالب باحترام سيادة الإقليم وتجنب الإضرار بمواطنيه

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، عن قلق أربيل البالغ من الغارات التركية التي تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني، داعيا الجميع إلى احترام سيادة الإقليم.

وذكرت شبكة "رووداو" الإخبارية الكردية، أن رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أبلغ السفير التركي لدى العراق، فاتح يلدز، خلال استقباله، اليوم السبت، بـ "قلقه من وقوع ضحايا مدنيين بسبب المواجهات في المناطق الحدودية"، مضيفة أنه "طالب كل الأطراف باحترام سيادة إقليم كردستان، وبعدم التسبب في إلحاق أضرار بمواطني الإقليم".

وأعربت الخارجية العراقية، الشهر الماضي، عن إدانتها لقيام مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو التركي بقصف مكثف على منطقة كورته ك بمحافظة السليمانيّة؛ بإقليم كردستان، ممَّا تسبَّب، وفقا للوزارة، بإزهاق أرواح أربعة مُواطِنين، وجرح أربعة آخرين.

ووفقا لبيان الوزارة، فإنه "في الوقت الذي نحرص فيه أشد الحرص على إقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا، نرى أنّ القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتُناقِض مبادئ حُسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخين كبلدينا وشعبينا، وتمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليِّ الإنسانيّ".

ونفى مصدر بإعلام الجيش التركي، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" وقتذاك، تنفيذ غارات للطيران الحربي بالمنطقة المذكورة.

وتؤكد تركيا مضيها في استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد وفي شمالي العراق، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "ردا على هجمات إرهابية ينفذه عناصر الحزب داخل تركيا بين الحين والآخر".