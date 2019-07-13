الجيش اليمني يعلن مقتل 20 مسلحا من جماعة "أنصار الله" بكمين

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، أن قواته قتلت 20 مسلحاً من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بعملية في محافظة مأرب.

القاهرة، 13 يوليو — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، على "تويتر"، إن "قوات الجيش نصبت كميناً محكماً للحوثيين في جبهة مديرية صرواح غرب مأرب، أسفر عن مقتل 20 عنصراً وإصابة آخرين".

#صرواح

مصرع ما لا يقل عن 20 عنصراً من مليشيات الحوثي الإنقلابية وجرح آخرون، صباح اليوم، في كمين محكم لأبطال الجيش الوطني بجبهة صرواح غربي محافظة #مأرب.#اليمن #Yemen — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) July 13, 2019

والعملية جاءت بعد يومين من هجوم مباغت شنته وحدة من الجيش اليمني في جبهة صرواح أيضاً أسفر عن مقتل 13 مسلحا من "الحوثيين" وجرح آخرين.

من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، الجيش اليمني بإطلاق أكثر من 100 قذيفة مدفعية، على منطقتي الفازة والجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ومنطقة الجاح في مديرية بيت الفقية جنوب شرقي الحديدة.

وأضافت أن الجيش استهدف بأكثر من 58 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات شمال وشرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.