موغيريني تحذر من مغامرات خطيرة بالشرق الأوسط 

حذرت فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، من حدوث ما أطلقت عليه "مغامرات خطيرة" في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن أي صراع سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم خلال زيارة لبغداد، اليوم السبت 13 يوليو / تموز، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت موغيريني، إن الاتحاد يدعم تماما جهود العراق لنزع فتيل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن أي صراع سيكون له عواقب وخيمة على جميع الأطراف.

وتابعت: "الاتحاد يقدر ويدعم سياسة العراق الساعية للحفاظ على علاقات طيبة مع كل جيرانه محذرة من أي مغامرات خطيرة بالمنطقة"، مضيفة: "تحدثت أنا والوزير باستفاضة عن التوتر المتزايد حول العراق والحاجة أولا وقبل أي شيء إلى تجنب التصعيد وتجنب أي حسابات خاطئة قد تفضي إلى عواقب خطيرة للغاية بالنسبة للعراق".

وتتزامن زيارة موغيريني، مع تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وتقول واشنطن، إن طهران ضالعة في هجمات على ناقلات نفط بالخليج مؤخرا، وهي الاتهامات، التي تنفيها إيران، بينما أصبحت الدولتان على حافة مواجهة عسكرية مباشرة، الشهر الماضي، بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية، جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقرر اتخاذ رد انتقامي، لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة.

وأعلن ترامب العام الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، وشددت واشنطن العقوبات على إيران وردت الأخيرة برفع تخصيب اليورانيوم فوق المستوى، الذي ينص عليه الاتفاق النووي.

وبينما لا توافق الدول الأوروبية على العقوبات الأمريكية على إيران، فإنها عجزت عن الخروج بوسائل تتيح لإيران تفادي العقوبات.

وتسبب التوتر الحالي بين أمريكا وإيران في وضع بغداد، في وضع مربك يهدد أمنها بشكل مباشر.