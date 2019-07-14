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10:27 14 يوليو/ تموز 2019
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    مدينة الدوحة، قطر

    وزير إماراتي يتحدث عن أبرز سقطات قطر... ويطالبها بتلبية دعوة السعودية

    CC0 / Pixabay
    العالم العربي
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    تحدث وزير إماراتي عما أطلق عليه "أبرز سقطات إدارة قطر"، وطالبها بضرورة تلبية الدعوة التي وجهتها المملكة العربية السعودية.

    ونشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تغريدة طالب فيها قطر، بضرورة تلبية دعوة السعودية، بتسهيل إجراءات مواطنيها الراغبية في الحج.

    وقال قرقاش: "دعوة السعودية إلى قطر، بتسهيل إجراءات مواطنيها الراغبين في الحج، واجبة وعاقبة".

    وتابع "يجب ألا تسيس الدوحة مسألة الحج".

    ومضى "العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها، أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها".

    واستطرد

    "الأولوية ألا تسيس قطر الحج، وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها".

    وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، قد وجهت دعوة إلى السلطات المعنية في قطر، تطالبها بتسهيل إجراءات قدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

    ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت 13 يوليو / تموز، مشيرة إلى أن الوزارة طالبت بإزالة العقبات، التي تضعها الدوحة لمنع الحجاج من القدوم لأداء مناسك الحج.

    وذكر بيان وزارة الحج والعمرة، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحكومة السعودية حريصون على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر أسوة بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.

    الحج، مكة، السعودية، 18 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
    السعودية توجه دعوة عاجلة إلى قطر
    وأشارت إلى أن أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام 1919 الموافق 1440 هجرية، إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.

     

    وذكر البيان أن الوزارة رفضت الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن حكومة المملكة العربية السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة.
    وقالت الوزارة: "هذه الادعاءات تنافي الحقيقة، حيث أطلقت وزارة الحج والعمرة عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة".

     

    وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها وجهت الدعوة للمسؤولين عن شؤون الحج في قطر هذا العام 1440 هجرية، كغيرهم من المسؤولين في الدول الإسلامية للقدوم للمملكة لترتيب قدوم الحجاج القطريين، وعقد الاجتماع معهم بتاريخ 8 / 6 / 1440 هـ وبحثت كافة الأمور المتعلقة بتنظيم قدوم الحجاج والمقيمين من قطر لأداء مناسك الحج.

    وأضافت: "لكن الوفد القطري غادر دون أن يوقع على اتفاقية الحج، وبالتالي لم تمنح السلطات القطرية الفرصة لشركات الحج القطرية من القدوم للاتفاق مع مقدمي خدمات الحجاج في المملكة".

    وقالت الوزارة إن المملكة تعلن رفضها التام لأي محاولة لتسييس الحج، واستنكارها لإقحام المواقف السياسية المقررة والمعلنة بين البلدين، مؤكدة ترحيبها المستمر بالأشقاء من دولة قطر للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة وأن التسهيلات التي تقدمها المملكة للمواطنين والمقيمين في قطر مستمرة وتدعم رغبتهم في القدوم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة في أمان وراحة واطمئنان.

    انظر أيضا:

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    قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج.. والرياض تنفي
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