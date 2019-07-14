توجيه عاجل من الملك سلمان بشأن موظفي المملكة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، توجيها عاجلا بشأن موظفي المملكة.

ووافق خادم الحرمين الشريفين، على اعتماد منصة "صحة"، المخصصة لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة، وربطها إلكترونيا مع وزارة الخدمة المدنية، التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما وافق ملك السعودية ، على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية (WHO's Self-Assesment Tool For IPC) للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية، فيما يتعلق بتعقيم (تنظيف) اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف اليدين وفق المعايير العالمية، حيث تعد واحدة من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق الصحية، وأن يتم تكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية من قبل المنشآت الصحية والتي تشجع على تعقيم "تنظيف" اليدين وتبين مخاطر التهاون في ذلك على المريض وعلى الممارس الصحي والمنشأة الصحية.

ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صدور الموافقة على هذه القرارات، التي تصب في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مثمنا الاهتمام الدائم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.