الخارجية الأمريكية تعترض على إعدام الحوثيين 30 معتقلا

أصدرت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، بيانا رسميا اعترضت فيه على إعدام الحوثيين نحو 30 معتقلا سياسيا.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان رسمي نشر عبر موقعها الرسمي: "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها الجدي من إصدار الحوثيين المدعومين من إيران في 9 يوليو/تموز الجاري حكم الإعدام غير العادل بحق 30 معتقلا سياسيا".

وأضاف البيان: "وكان من بين المدانين علماء وساسة معتقلون بتهم غير مبررة ومسيسة، ويعتقد بأن عددا من المدانين تعرضوا للعنف الجسدي أثناء حبسهم".

ودعت الخارجية الأمريكية الحوثيين إلى إلغاء هذا الحكم ومعاملة المعتقلين بشكل إنساني ووقف القيام باعتقالات تعسفية.

وأصدرت محكمة في صنعاء تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، في 9 يوليو/تموز الجاري حكما بإعدام 30 شخصا بتهمة التجسس لصالح دول التحالف العربي بقيادة السعودية.

وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.

وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق، وبات نحو 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد سكان اليمن، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.