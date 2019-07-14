تأجيل اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري

وأكد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أمس أنه سيعقد اجتماعا مع قوى الحرية والتغيير المعارضة لمناقشة الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية.
ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا" عن تعميم صحفي من المجلس أن "جلسة اليوم السبت، ستناقش الوثيقة الدستورية وفقاً لما حددته الوساطة، وسيكون ذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بفندق كورنثيا".
وبحسب الوكالة، "أكد المجلس العسكري الانتقالي عدم صحة الأنباء التي أوردتها بعض الجهات حول تأجيل جلسة اليوم مع قوى إعلان الحرية والتغيير".
Dropping by. 🙏🏽#السودان #اربعينيه_القياده_العامه pic.twitter.com/tjFCBUkM3k— AFRODIZIAC (@HikmatAhmad) July 13, 2019
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.
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