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22:31 14 يوليو/ تموز 2019
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    نتنياهو

    نتنياهو: الميزة الوحيدة للاتفاق الإيراني هو التقارب القوي بيننا وبين دول عربية

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم العربي
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    قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، اليوم الأحد، إن الاتفاق حول برنامج إيران النووي كان له الأثر الإيجابي في تقارب العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، مضيفاً بأن الجيش الإسرائيلي هو الوحيد الذي يحارب إيران.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارته إلى البرازيل
    © REUTERS / POOL
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    القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات نتنياهو خلال لقائه مع طلاب كلية الأمن القومي الإسرائيلي، وقال في مستهل اللقاء: "الشيء الإيجابي الوحيد الذي أعطته الاتفاقية النووية الفظيعة هو تقارب قوي ومتواصل بيننا وبين دول عربية رئيسية".

    وأضاف نتنياهو بالقول "إيران تقول ببساطة سندمركم وسنقوم بذلك في مقدمة الأمر من خلال الأسلحة النووية. كان يجب عليّ أن أكافح بمفردي من أجل صد الاتفاقية النووية. كان يجب عليّ أن أكافح جميع الدول العظمى والرئيس الأميركي وذهبت إلى الكونغرس الأمريكي".

    وتابع نتنياهو بالقول "اعتقدت بأن هذه الاتفاقية لا تمهد لإيران الطريق أمام امتلاك الترسانة النووية فحسب، بل هي ستعطيها مئات المليارات من الدولارات التي لا تصرف داخل إيران، بل على الإمبراطورية الإيرانية. واليوم تستطيعون أن تحكموا إذا كنّا على حق أم لا. إذ،  يجب أولا صد ذلك".

    وختم نتنياهو بالقول "في الفترة الراهنة الجيش الوحيد في العالم الذي يحارب إيران هو جيش الدفاع الإسرائيلي".

    وترفض إسرائيل الاتفاق الدولي الموقع في 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة لألمانيا، والذي انسحب واشنطن منه العام الماضي.

    وتتهم إسرائيل إيران بدعم الإرهاب وتهديد أمنها، فضلا عن السعي لامتلاك سلاح نووي.

    وأعلنت طهران الشهر الجاري تجاوزها للمرة الأولى منذ عام 2015 سقف 300 كيلوغرام من مخزون اليورانيوم ضعيف التخصيب المحدد وفق الاتفاق الدولي، فضلا عن تجاوز نسبة التخصيب المحددة بالاتفاق ردا على العقوبات الأميركية.

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