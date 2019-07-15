Widgets Magazine
تسجيل
09:59 15 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    مدينة الكويت، الكويت

    الكويت: ما بدر من المذيعة السعودية خطأ جسيم يستوجب تصحيحه

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    علق نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، على ما قالته مذيعة قناة "العربية" السعودية، بشأن خفض أسعار الخمور في قطر خلال بطولة كأس العالم لعام 2022.

    وذكر الجار الله أن ما قالته المذيعة يعد خطأ جسيما يستوجب أن يبادر القائمون على القناة إلى تصحيحه، لا سيما أن الكويت عملت وستواصل عملها من أجل رأب الصدع الخليجي.

    الإعلامية السعودية سارة دندراوي
    © Photo/ Facebook/ Dundarawy
    غضب كويتي من إعلامية سعودية
    وكانت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، قد أثارت غضب الكويتيين، بعدما أشارت إلى الشعب الكويتي، في خبر يتعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر أثناء بطولة كأس العالم 2022.

    وتطرقت دندراوي لخبر نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض لأسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

    وفي ختام قراءتها للخبر الذي استعرضته بشكل، وصف بأنه "يسيء إلى قطر"، ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" السعودية، قالت: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري". واعتبر الكويتيون تعليق سارة دندراوي مسيئا بحقهم ولبلدهم.

    وقال الجار الله: "القائمون على وزارة الإعلام أصدروا بيانا حدد الموقف من الكلام الذي حمل إساءة إلى الكويت، في حين تواصل المسؤولون في الوزارة مع مكتب العربية لدى البلاد ومع المسؤولين عن القناة في هذا الخصوص".

    وذكر نائب الوزير أن "هذا العمل وهذا الخطأ الجسيم لا ينسجم ولا يتفق على الإطلاق مع مصداقية وموضوعية قناة "العربية"، ونعتقد أن ما حدث هو خدش للمصداقية والمهنية لقناة كبيرة مثل العربية".

    وأضاف: "ما هكذا تكافأ الكويت على جهودها في تحقيق الوحدة الخليجية والتماسك بين أبناء دول مجلس التعاون"، مشيرا إلى أن بلاده تبذل جهودا متواصلة وتدعو باستمرار لوقف هذه الحملات الإعلامية.

    وشدد على أن "إقحام الكويت بهذا الموقف أمر خاطئ وغير مبرر ومرفوض".

    وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد أعربت، في بيان لها أمس، عن "رفضها لإقحام الكويت، بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها"، مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة "العربية" يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

    وأكدت الوزارة أن "الكويت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة".

    وأشارت إلى "حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات وشددت على أنها قامت باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا".

    وأكدت وزارة الإعلام الكويتية أنها "تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني، لا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي".

    انظر أيضا:

    الكويت تسلم مطلوبين لمصر وتتحدث عن تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية
    بالفيديو.. إعلامية سعودية توضح حقيقة تصريحاتها التي أحدثت ضجة في الكويت
    وسط توتر بالخليج... الكويت تتحرك لحماية موانئها
    صحيفة تكشف القصة الكاملة لخلية "الإخوان" الإرهابية في الكويت
    بالصور... مصرع ثلاث أجنبيات في الكويت
    إعلام: تقارير سيادية مصرية حذرت من تحويل الكويت لغرفة عمليات لـ"الإخوان"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الكويت, أخبار قطر, قناة العربية, نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله, السعودية, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات خلال يوم إيفان كوبالا في أوكرانيا
    قط يسرق أضواء كأس أمم أفريقيا في مصر ومسابقة "حمل الزوجات"... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة لن تتراجع عن قضية الجنسية
    ترامب لن يتراجع عن موضوع الجنسية
    إنفوجرافيك - المروحية مي-35 إم
    المروحية "مي-35 إم"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك