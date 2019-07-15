بعد صورها مع ولي العهد السعودي... "3 دقات الكوري" في الرياض

وأشارت الهيئة العامة للترفيه في بيان رسمي، إلى أن الحفلة تعد ضمن "موسم الرياض" للترفيه.
وستأتي جولة فرقة "بي تي إس" ضمن جولتها العالمية، التي حطمت خلالها الأرقام القياسية كأعلى جولة تسجيلا للإيرادات، حيث جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال شهر مايو/أيار الماضي، وفقا لما نشرته الهيئة العامة للترفيه.
#خبر | الهيئة العامة للترفيه تستضيف الفرقة الكورية "بي تي إس" لإحياء أولى حفلاتها في السعودية ضمن فعاليات #موسم_الرياض— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) July 14, 2019
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ومن المقرر أن تقيم الفرقة الكورية حفلها الأول في الرياض يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أرض إستاد فهد الدولي بالرياض.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات "موسم الرياض"، حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كما دخلت فرقة "بي تي إس" التاريخ، كأول فرقة بوب كورية جنوبية يتم اختيارها في قائمة المرشحين إلى جوائز "غرامي" عام 2018، واحتلت المركز الأول في قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم غنائي في العالم.
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여러분!! 비아이지가 무려 청와대 공식오찬에 초청받았습니다😊🎉 문재인 대통령과 사우디아라비아 왕세자 앞에서 아랍커버곡인 La Bezzaf를 부르고 왔어요🎶 ⠀⠀⠀ 너무 긴장이 됐지만 굉장히 뜻깊은 자리였답니다! 이게 모두 우리 비기닝들 덕분인거 아시죠?😁 ♥ 감사합니다 ♥ ⠀⠀⠀ B.I.G is invited from the Bluehouse for La Bezzaf performance. It is all because of you BIGinning! 😍 We appreciate indeed! 😀👍🏻 ⠀⠀⠀ #boysingroove #비아이지 #청와대 #saudiarabia
واختلط على كثير من رواد مواقع التواصل فرقة "بي تي إس"، وفرقة "B.I.G"، التي سبق والتقط معها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صورة فوتوغرافية خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية مايو الماضي.
ونشرت الفرقة الكورية "B.I.G"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من الصور تظهر في إحداها برفقة ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، وذلك بحسب "C.N.N".
قد تكون حتما سمعت عن هذه الفرقة الكورية التي كانت تتمتع بانتشار واسع بالعالم العربي، حيث سبق أن فاجأت متابعيها بأداء أغنية "3 دقات"، للمغني المصري أبو والممثلة المصرية يسرا، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب".
وبالطبع تلقى فيديو "3 دقات"، الذي حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ نشره، العديد من ردود الأفعال الإيجابية من المعجبين العرب، الذين أثنوا على أداء الفرقة.
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