طيران التحالف والأمن العراقي يقتلون 8 مسلحين في محافظة صلاح الدين

ذكر الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، أن 8 عناصر إرهابية قتلت بغارات ومداهمات لطيران التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي والأمن العراقي في محافظة صلاح الدين.

وبحسب خلية الإعلام الأمني العراقية: "نفذت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية بإسناد جوي، وقد تم قتل 7 إرهابيين بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي، فيما قتلت القوة المنفذة للواجب إرهابيا ثامنا خلال عملية تفتيش".

وتابع البيان أن القوات ضبطت بحوزة العناصر الإرهابية معدات وأسلحة وعملات أجنبية، وذلك بحسب ما أفادت قناة "السومرية نيوز".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وعلى الرغم من ذلك تكرر فلول التنظيم بين فترة وأخرى استهداف مناطق فقدت السيطرة عليها خلال عمليات التحرير".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.