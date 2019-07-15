قطر تفتتح قاعدة جديدة بحضور قائد الأسطول الخامس الأمريكي... ما دورها الاستراتيجي؟

أعلنت دولة قطر افتتاح قاعدة بحرية جديدة شمالي البلاد، بهدف تأمين المياه الإقليمية والمراكز الحدودية وحراسة المنشآت النفطية، وذلك في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الخليج.

وافتتح رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، قاعدة الظعاين البحرية بمنطقة سميسمة شمالًا، بحضور قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الوسطى قائد الأسطول الخامس جيمس مالوي، وعدد من المسؤولين والسفراء المعتمدين في قطر.

تعد "قاعدة الظعاين البحرية" صرحا أمنيا يلبي حاجة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ويشكل نقلة نوعية في تطوير الخدمات الأمنية البحرية وتضم جميع متطلبات الإدارة البحرية العصرية بما يسهم في تأمين الحدود البحرية للدولة وتقديم أفضل الخدمات #الداخلية_قطر pic.twitter.com/E0U3G2cCCx — وزارة الداخلية — قطر (@MOI_Qatar) July 14, 2019

وقد أنشئت القاعدة على مساحة كلية تقدر بنحو 639 ألفا و800 متر مربع، في منتصف الساحل الشرقي لقطر على بعد 60 ميلا بحريا من أقصي الشمال و80 ميلا بحريا باتجاه الجنوب، بما يضمن تأمين المياه الإقليمية القطرية والمراكز الحدودية، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

وتحوي القاعدة ميناء بحريا متطورا بعمق ستة أمتار، وتجهيزات تشمل طائرات الاستطلاع الجوي ونظام التعريف الإلكتروني في الوسائط وزوارق سريعة للمهمات وزوارق بعيدة المدى وأخرى ذات أغراض متعددة وطواقم عمل فنية متخصصة.

وتضطلع بمهمات إحكام السيطرة على جميع السواحل البحرية بقطر ومنع عمليات التسلل والهجرة غير المشروعة وتهريب المواد الممنوعة والحد من المخالفات البحرية وضبطها، وتسريع عمليات الإنقاذ للأشخاص والوسائط وحراسة الموانئ والمنشآت البحرية والصناعية والنفطية، والتغطية الأمنية للواجهة البحرية خلال المؤتمرات والفعاليات، وفقا للداخلية.

وقال الشيخ عبدالله في تغريدة على حسابه في (تويتر) بهذه المناسبة "شهدنا اليوم افتتاح قاعدة الظعاين البحرية وتدشين مجموعة من الزوارق الحديثة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود".

شهدنا اليوم إفتتاح قاعدة الظعاين البحرية وتدشين مجموعه من الزوارق الحديثة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، تُعد القاعدة صرحاً أمنياً وعلامة بارزة لتعزيز الإستراتيجية الأمنية في الدولة وتلبيةً لمتطلبات الأمن البحري في #قطر. pic.twitter.com/J0O7ZDOYTG — عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني (@ANK_AlThani) July 14, 2019

وأضاف أن القاعدة تعد صرحا أمنيا وعلامة بارزة لتعزيز الاستراتيجية الأمنية في الدولة وتلبية لمتطلبات الأمن البحري في قطر.

وخلال الحفل، دشن رئيس الوزراء عددا من الزوارق البحرية الجديدة التابعة لإدارة أمن السواحل والحدود، كما شهد معاليه عرضا لفريق البحث والإنقاذ بالإدارة.

من جانبه، قال قائد القوات البحرية في القيادة المركزي الأمريكية الوسطى جيمس مالوي، في تصريحات على هامش الافتتاح إن القاعدة "خطوة مهمة لتحسين قدرة خفر السواحل، وهذا يتيح لنا المزيد من فرص التعاون والتواصل مع الجانب القطري والعمل معهم بشكل وثيق".

وأضاف مالوي "إننا نتعاون لتعزيز الأمن، فلدينا مخاوف مشتركة في الأمن البحري في هذه المنطقة، ولدينا نفس الأهداف والمهام"، وذلك تعقيبًا على الأوضاع في منطقة الخليج على خلفية التوترات مع إيران.

وأكد المسؤول العسكري الأمريكي أن لديهم علاقة طويلة الأمد مع الجيش القطري والبحرية وخفر والسواحل، معربًا عن تطلعه "لتعاون أكبر والعمل معًا في كل فرصة مع نمو القدرة لدى البحرية القطرية وخفر السواحل".