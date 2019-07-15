ميقاتي بعد لقاء الملك سلمان: السعودية ستمد يد العون للبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق، نجيب ميقاتي، إن العاهل السعودي الملك سلمان شدد خلال لقاء رؤساء الحكومات السابقين، على ضرورة المحافظة على لبنان.

نقلت قناة "إل بي سي" اللبنانية عن ميقاتي قوله "خطوات سعودية قريبا نحو الدولة اللبنانية تنسجم مع ما يتمناه كل لبناني مخلص".

وتابع ميقاتي "السعودية ستمد يد العون للبنان ومجرد الزيارة اليوم ولقاء العاهل السعودي أعطانا زخما بأن المملكة يهمها لبنان بكل أطيافه".

ولفت ميقاتي إلى أن نحو 20 اتفاقية بين السعودية ولبنان هي قيد الإعداد حاليا.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الاثنين، رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية السابقين، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقبل توجه الرؤساء السابقين إلى السعودية، عقد معهم رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري اجتماعا، ولم يشأ أي منهم الإدلاء بأي تصريح أو بيان بعد الاجتماع، إلا أن السنيورة أبلغ صحيفة "اللواء" أن الزيارة عبارة عن يوم واحد، "بدعوة كريمة من المملكة".