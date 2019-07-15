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17:43 15 يوليو/ تموز 2019
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    جناح ملاحة الأقمار الصناعية غلوناس بمركز المركبات الفضائية وعلم الفضاء في متحف الطيران

    روسيا تقترح تثبيت محطات للملاحة بالأقمار الصناعية الروسية على الأراضي السعودية

    © Sputnik . Илья Питалев
    العالم العربي
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    اقترحت روسيا على المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، نشر محطات أرضية تابعة للنظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية الروسية "غلوناس" على أراضيها.

    مركبة فضائية سويوز - ف غ تابعة لـ روس كوسموس الروسية من محطة بايكونور
    © Sputnik . Grigory Sysoev
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    موسكو - سبوتنيك. وجاء في نص البروتوكول الختامي لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية-السعودية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه "أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات بشأن المجالات المستقبلية والمنفعة المتبادلة للأنشطة الفضائية الثنائية: الملاحة عبر الأقمار الصناعية وتركيب المحطات الأرضية غلوناس في المملكة العربية السعودية".

    يذكر أن "غلوناس" هو نظام روسي للملاحة بالأقمار الصناعية مبني على أساس نظام الإشارات المغناطيسية، يدار بواسطة قوات الفضاء الروسية لحساب الحكومة الروسية. وهو نظام بديل ومكمل لنظام التموضع العالمي الأمريكي. ونظام البوصلة الذي تقدمه الصين، وكذلك نظام "غاليليو" الذي يعمل عليه الاتحاد الأوروبي، والنظام الهندي الإقليمي للملاحة بالأقمار الصناعية.

    نموذج بالحجم الكامل للمركبة الفضائية Glonass-K (في الخلفية) لنظام الملاحة العالمي غلوناس الروسي في معرض مركز رواد الفضاء والطيران
    © Sputnik . Антон Денисов
    نموذج بالحجم الكامل للمركبة الفضائية Glonass-K (في الخلفية) لنظام الملاحة العالمي غلوناس الروسي في معرض مركز رواد الفضاء والطيران

    بدأ تطوير "غلوناس" في الاتحاد السوفييتي في عام 1976. وفي البداية تم إطلاق عدة صواريخ، اعتباراً من 12 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1982، أضافت أقمار صناعية إلى النظام الذي تم تم الانتهاء من نشر "كوكبة للأقمار الصناعية" التابعة له في عام 1995. وساء حال النظام مع انهيار الاقتصاد الروسي إثر زوال الاتحاد السوفييتي، وفي وقت مبكر من العام 2000، في عهد رئاسة فلاديمير بوتين، أصبحت استعادة النظام من الأولويات العليا للحكومة، وزاد التمويل بشكل ملحوظ.

    ويعد "غلوناس" حاليًا أكثر البرامج كلفة في ميزانية وكالة الفضاء الاتحادية الروسية، واستهلك ثلث ميزانيتها في عام 2010. بحلول عام 2010، حقق "غلوناس" تغطية بنسبة 100 في المئة لأراضي روسيا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2011 تم استعادة كوكبة كاملة في المدار تضم 24 قمرًا صناعيًا، ما يتيح تغطية عالمية كاملة. وخضعت سواتل "غلوناس" لتصاميم عدة وترقيات، أحدث إصداراتها هو "غلوناس-ك" المتواجد منه اثنان أيضا في المدار حول الأرض.

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