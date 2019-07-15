أعضاء البرلمان الليبي يتفقون على تشكيل حكومة جديدة تهدد وجود السراج

وتابع أن المجلس سيجتمع في أي مدينة ليبية لمناقشة تشكيل الحكومة، وأن القاهرة ترحب باستضافة أية اجتماعات أخرى، حال تعسرها في الداخل الليبي.
وأوضح أن المجتمعين في القاهرة أكدوا على وحدة ليبيا، كما رحبوا بانضمام الأعضاء من المناطق الأخرى خلال بحث عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار إلى النواب الذين شاركوا اجتماعات القاهرة أكدوا على، وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها، واعتبار ذلك "خط أحمر" لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال.
والتأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاماً بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد.
من ناحيته قال النائب أبو صلاح شلبي عضو مجلس النواب الليبي، أن المجلس ملتزم بالاتفاق السياسي المعتمد من المجتمع الدولي.
#طرابلس— Muhammed Ahmed. (@mazlibya) July 15, 2019
بينما البرلمان التركي في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات كان صامد تحت قصف الانقلابيين بالطائرات ويعقد في اجتماع في مقره ويدافع عن الدوله المدنيه ويصطف مع شعبه يصدر اليوم عبيد عسكر مصر بقايا البرلمان الليبي بيان من القاهره يتحدثون فيه عن تشكيل حكومه عميله تخدم الانقلابيين pic.twitter.com/31pQBuWLcC
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن تشكيل الحكومة الجديدة يأتي في إطار مقترح عمل عليه المجلس في الفترات الماضي، إلا أنه لم يكلل بالنجاح، وأن هذا المقترح يتضمن الرئيس ونائبين.
وفيما يتعلق بمصير حكومة السراج، أوضح أن حال العمل على هذا المقترح ستكون الفرصة متاحة للجميع، وما يتوافق عليه الشعب الليبي، وأن أعضاء حكومة السراج قد يكون لهم الفرصة أو لا طبقا لتوافقات الشعب والنواب، وأن تشكيل الحكومة الجديدة قد تشكل من ثلاث شخصيات جديدة أيضا.
واستضافت القاهرة على مدار ثلاثة أيام نواب مجلس الشعب الليبي، واختتمت اليوم 15يوليو/ تموز، بمشاركة نحو 80 من النواب من مختلف المناطق الليبية، باستثناء نواب مدينة مصراتة.
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