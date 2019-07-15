محمد بن زايد يستقبل رئيس غامبيا في أبو ظبي 

بحث ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس جمهورية غامبيا، آداما بارو، علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، تم التطرق، خلال اللقاء، في أبوظبي اليوم الاثنين، إلى التعاون بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

واستعرض الجانبان فرص وإمكانات تعزيز التعاون، والوصول بالعلاقات إلى مستويات متقدمة تخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على دعم خطط وجهود التنمية والتطوير في الدول الصديقة الأفريقية، وتعزيز التعاون الثنائي معها.

من جانبه أشاد رئيس غامبيا بالمشاريع التنموية والإنسانية، التي تنفذها دولة الإمارات في غامبيا، التي تسهم بدور كبير في دفع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبشرية.

يشار إلى أن غامبيا، هي إحدى دول غرب أفريقيا، وهي من أصغر دول القارة مساحة، ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر غامبيا، الذي يصب في المحيط الأطلسي.