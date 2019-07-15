سوريا... "النصرة" تقصف أحياء حلب بالصورايخ

قصفت "جبهة النصرة" الإرهابية، أحياء في حلب بالصورايخ، اليوم الاثنين 15 يوليو / تموز، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن القصف أدى إلى سقوط شخص من المدنيين وجرح آخرين، مشيرة إلى أن الاعتداء الإرهابي جرى بالقذائف على حيي الحمدانية والأعظمية بحلب.

يتبع...