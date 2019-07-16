إعلامية كويتية توجه رسالة إلى الملك سلمان: "ضربة معلم"

وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان من كلمتين.

ووصفت السعيد لقاء العاهل السعودي الملك سلمان برؤساء الوزراء السابقين في لبنان بأنه "ضربة معلم"، قائلة: "لقاء خادم الحرمين الشريفين برؤساء الوزراء السابقين للشقيقه لبنان .. مثل الرئيس نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، ضربة معلم.. الخارجية السعودية بدأت تتألق".

لقاء خادم الحرمين الشريفين برؤساء الوزراء السابقين للشقيقه لبنان .. مثل الرئيس نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام...ضربة معلم ... الخارجيه السعوديه بدأت تتألق — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 15, 2019

وكان الملك سلمان قد استقبل، أمس الاثنين، في مكتبه بقصر السلام في جدة، رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية سابقا نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، إن رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري حملهم رسالة لضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية والتي كانت تعبر دائما عن مدى احترامها لحرية وسيادة لبنان، فيما أشار رئيس الحكومة السابق تمام سلام إلى أن الزيارة طبيعية للمملكة العروبة والإسلامية، والعلاقة طبيعية ومستمرة وما نتوقعه من الزيارة توطيد العلاقات، خاصة في ظل انعكاس ظروف المنطقة علينا، والتشاور مع الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الظرف أمر طبيعي.