مستشار الحريري: السعودية دأبت دائما على تقديم المساعدة للبنان

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر أثير "سبوتنيك" أن الزيارة تأتي أيضا في ظل التعقيدات الإقليمية التي يمر بها الإقليم والمنطقة، مشيرا إلى أن المملكة دأبت دائما على تقديم المساعدة للبنان ليس فقط ماديا ولكن أيضا في المحافل الدولية.
وانتقد مستشار رئيس الحكومة اللبنانية "ما يقوم به حزب الله من توتير علاقة لبنان مع أشقائه العرب وتوريطه بمواقف لا تمثل كل اللبنانيين"، مبينا أن حزب الله "شن أكثر من حملة ضد المملكة العربية السعودية والأشقاء في الخليج".
وأوضح عمار حوري أن الحكومة اللبنانية تتبنى سياسة النأي بالنفس عن تعقيدات المنطقة، لأن محاولة توريط لبنان في مشاكل المنطقة انعكس سلبا عليه وعلى السياحة والاقتصاد اللبناني، الأمر الذي جعل الخليجين يحجمون في الفترة السابقة عن المجيء للبنان.
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