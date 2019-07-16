الكشف عن سبب الوميض الكبير الذي قطع الكهرباء في اللاذقية...فيديو

عاد التيار الكهربائي إلى معظم أحياء مدينة اللاذقية في شمال غرب سوريا بعد انقطاعه عقب وميض كبير صورته إحدى الكاميرات، فيما كشف مصدر في الكهرباء عن سبب الوميض.

ونقلت "سانا" عن وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، قوله إن التيار الكهربائي عاد إلى معظم أحياء محافظة اللاذقية، موضحا أن العمل جار من أجل عودة التيار بشكل كامل.

وكان مدير كهرباء اللاذقية فادي سعود كشف أن خللا فنياً في المحطة الكهربائية الأولى 230، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة اللاذقية ومحيطها وإحداث وميض كبير في محيط المنطقة جراء الحمولة الزائدة.