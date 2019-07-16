قبل مغادرته... الملك سلمان يصدر 7 قرارات

رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وذلك قبل مغادرته مدينة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وأصدر المجلس 7 قرارات، في مقدمتها السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقا للاعتبارات التي يقدرها –كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن جانبه، ثمن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد عبد الله القصبي، قرار خادم الحرمين الشريفين السابق، عبر حسابه على "تويتر"، إذ أشار إلى أن "صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززا جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030".

صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، يسهم في توفير السلع والخدمات للسكان على مدار الساعة، معززاً جودة الحياة في المدن، ويفتح مجالات واسعة لاستثمارات القطاع الخاص وخلق الوظائف، تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030. — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) July 16, 2019

كما قرر المجلس في اجتماعه، استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42) وتاريخ 18 / 10 / 1404هـ .

ووافق المجلس كذلك على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة ، والموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي.

وأقر مجلس الوزراء، نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية)، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة .

وأخيرا، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ.