السعودية تكشف عن تطور في صادراتها غير النفطية إلى الخارج

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الثلاثاء، أنّ هيئة تنمية الصادرات تعمل على زيادة الصادرات غير النفطية وتسهيل وصولها للأسواق الخارجية، عبر مسارين.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيانٍ عبر حسابها الرسمي، إنَّ هذه الزيادة في الصادرات "تقوم، من خلال تحفيز المصدِّرين، وتسهيل وصول المنتجات السعودية للأسواق العالمية".

وبينت الوزارة، أن الأهداف الاستراتيجية، التي تعمل عليها هيئة الصادرات، تتمثّل في تحسين كفاءة بيئة التصدير، ورفع المعرفة بممارسات التصدير، ورفع الجاهزية التصديرية.

وكما ستعمل على تسهيل إيجاد الفرص التصديرية، وزيادة ظهور المنتجات السعودية، وتسهيل ربط المصدرين مع المستوردين والشركاء المحتملين.

وقفزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية لمستويات غير مسبوقة، خلال العام الماضي 2018، بحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وذكر تقرير رسمي، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن الصادرات غير النفطية للمملكة صعدت بنسبة 26.2 بالمئة في أول 9 شهور من العام 2018، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية، في الفترة المذكورة، 170.79 مليار ريال (45.54 مليار دولار أميركي)؛ فيما كانت في أول 9 شهور من العام السابق 135.52 مليار ريال (36.16 مليار دولار).

وأبرز الصادرات غير النفطية السعودية، تتمثل في، الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، ومنتجات نباتية، ومنتجات صناعة الأغذية، وخشـب ومصنوعاتــه، وفحم خشبي، وأحذية، ومصنوعات من حجر، ولؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، ومعادن ثمينة.