بوساطة قطرية… موقع عبري: اتفاق سري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء أمس، الاثنين، إنه على الرغم من تصريح السلطة في العلن أنها لن تشترك بأي مشروع اقتصادي مرتبط بـ"صفقة القرن"، فإن ممثلي السلطة التقوا سرا مع ممثلين إسرائيليين لتقديم فكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأوضح الموقع العبري أن عرض نتنياهو يقضي باستئناف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، لمنع انهيارها ماليا، وبأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أعطى موافقته على إدارة المحادثات بعد اطلاعه على مقترح نتنياهو.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن اقتراح نتنياهو يقضي بمواصلة خصم إسرائيل قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء، مقابل ألا تُلزم إسرائيل السلطة الفلسطينية بدفع ضرائب على الوقود الذي تشتريه منها.

وأورد الموقع الإخباري العبري أن مجموع الضرائب التي تحولها السلطة لإسرائيل شهريا عن الوقود تصل إلى 200 مليون شيكل، أي نحو 50-55 مليون دولار، وهي قيمة قريبة من المبلغ الذي تقتطعه إسرائيل من السلطة.

وأشار الموقع إلى أن قطر توسطت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في هذا الملف، ووافقت على دعم ميزانية السلطة بـ 50 مليون دولار شهريا، كما ستسمح لها بالحصول على منحة بقيمة 250 مليون دولار من بنوك قطرية، وجرى تحويل جزء من المبلغ مؤخرًا للسلطة.