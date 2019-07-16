بمشاركة فتيات من غزة... ماراثون بريطاني ضد تسليح إسرائيل بالطائرات

من المقرر أن تشارك مئات الفتيات من غزة وأوروبا في ماراثون للدراجات الهوائية، سيعقد نهاية الشهر الجاري، في بريطانيا لمطالبة الحكومة البريطانية بوقف تسليح إسرائيل بطائرات الاستطلاع المستخدمة في قتل الفلسطينيين وأطفالهم.

يعكف مشروع "رياضة من أجل فتيات فلسطين" الذي ينفذه اتحاد لجان المرأة في رفح على تدريب 150 فتاة، (12-15 عامًا) على فنون رياضية مُختلفة؛ بحسب وكالة "صفا".

وكانت جماعة حقوقية في بريطانيا ، قالت الشهر الماضي، إن لندن وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بأكثر من 17 مليون دولار خلال العام الماضي، خلال مسيرات العودة التي أطلق فيها جنود الجيش الإسرائيلي، بشكل مباشر، على المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة.

وتستعد الفتيات على قدمٍ وساق للمشاركة في ماراثون الدراجات الهوائية المزمع إقامته بين 20_25 يوليو/تموز الجاري، في شارع الزواري غربي رفح، بالتزامن مع ماراثون مماثل سينطلق من عدة مدن بريطانية لجمع التبرعات لأطفال وشباب غزة، لتقدم الدعم لهم في مجالات: الصحة والتعليم والرياضة.

ومن المقرر أن يرفع المشاركون شعار (لا لتسليح إسرائيل، نعم لطفل فلسطيني بحياةٍ آمنة)؛ فيما سيرفع أطفال فلسطين شعار (من حقنا نعيش في أمان وسلام وصحة وحرية ولعب آمن).

وفي 18 مايو/آيار 2018، وافقت الحكومة البريطانية على صفقة بيع أسلحة قيمتها أكثر من 125 ألف دولار، بعد 4 أيام فقط من إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار على 68 فلسطينيًا.