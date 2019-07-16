قناة عبرية: إسرائيل تعارض بعض بنود "صفقة القرن"

قالت قناة عبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ الإدارة الأمريكية رفضه لبعض بنود "صفقة القرن".

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن نتنياهو وبعض مستشاريه أبلغوا الإدارة الأمريكية رفضهم اقتراح إنشاء ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لدواعي أمنية تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي، رغم أن هذا الممر ضمن بنود أو مبادئ الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

2 / הרעיון של הקמת מעבר בין הגדה המערבית לרצועת עזה בעלות של 5 מיליארד דולר נכלל בחלק הכלכלי של תכנית השלום של הנשיא טראמפ שהוצגה כמה ימים לפני הוועידה בבחריין — Barak Ravid (@BarakRavid) July 16, 2019

وأفادت القناة العبرية بأن نتنياهو ومستشاريه أوضحوا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإدارته، مخاطر ما أسماه بدخول نشطاء لحركة حماس من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ما يؤثر بالسلب على الأمن القومي إسرائيل.

4 / פרטי התכנית הכלכלית הוצגו לנתניהו ע"י בכירים אמריקנים כמה שבועות לפני שנחשפו באופן פומבי בוועידת בחריין. עד היום הדגיש נתניהו כמה פעמים בפומבי כי "ישמור על ראש פתוח" בכל הנוגע לתכנית השלום של הנשיא טראמפ — Barak Ravid (@BarakRavid) July 16, 2019

وكشفت القناة العبرية على موقعها العبري أن إقامة الممر بين الضفة الغربية وغزة يتكلف 5 مليار دولار، وهو جزء من الخطة الاقتصادية أو الشق الاقتصادي للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وبأن الرئيس ترامب قد أقترح تدشين هذا الممر قبل يومين من عقد "ورشة البحرين" الشهر الماضي.

רה"מ @netanyahu ויועציו הבהירו לבכירים בממשל האמריקני כי הם מסתייגים מההצעה להקמת מעבר שיחבר בין הגדה המערבית לרצועת עזה כחלק מתוכנית השלום של הנשיא טראמפ, כך מסרו לחדשות 13 גורמים המעורים בנושא • @BarakRavid עם החשיפה המלאה >> https://t.co/GiHspsOlkS



(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/QUHZvZnNWC — חדשות 13 (@newsisrael13) July 16, 2019

ورأت القناة أن ترامب وإدارته يعتبرون الضفة الغربية وقطاع غزة جزء واحد، وليس جزئين كما تفعل الحكومة الإسرائيلية.