إغلاق مداخل وتحركات احتجاجية فلسطينية في لبنان بسبب قرار حكومي

أغلق عدد من اللاجئين الفلسطينيين مداخل المخيمات في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، احتجاجا على قرار حكومي لبناني متعلق بالعمالة غير اللبنانية ويشمل اللاجئين الفلسطينيين، فيما قررت المخيمات في بيروت عدم الاحتجاج واكتفت بالمشاركة في التظاهر، بحسب موقع "الميادين".

أفاد موقع "الميادين نت" أن عددا من اللاجئين الفلسطينيين نفذوا تحركات في مخيمات اللاجئين احتجاجاً على قرارات وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وقال الموقع أن المحتجين أغلقوا المداخل الرئيسية للمخيمات في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى حيث أُحرقوا الإطارات المطاطيّة، ونقلت الوكالة أن المخيمات في بيروت قرّرت عدم الاحتجاج في العاصمة واستبدال ذلك بالمشاركة في تظاهرة تقرَّر إجراؤها اليوم.

وذكر الموقع أن عددا من اللاجئين في مدينة صيدا، جنوب لبنان، تمكنوا من إغلاق مداخل مخيمات اللاجئين احتجاجاً على قرار وزير العمل بحقهم.

وأفاد الموقع، أمس الإثنين، عن إقفال طرقات في مخيمات البص وبرج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان احتجاجاً على قرارات وزير العمل اللبناني.

وأشار إلى إشعال الإطارات في مخيم الرشيدية اعتراضاً على قرار وزارة العمل منع اللاجئين من العمل.

وذكر أنه سيتم تنفيذ إضراب عام في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان اليوم (الثلاثاء) احتجاجاً على قرار وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وليل الإثنين، ذكرت الميادين أن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان وسفير فلسطين اتفقا على منح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين إلى 6 أشهر لتسوية أوضاعهم ووقف أي إجراء بحقهم.

وصرح أبو سليمان أن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي قرار جديد بحق العمال الفلسطينيين وإنما تطبق القانون اللبناني.

وذكر أنه "رصدنا مخالفات بحق عمال فلسطينيين واتخذنا بحقهم إجراءات كما فعلنا مع غيرهم من العمال".

من ناحيتها تستكمل وزارة العمل اللبنانية خطتها لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، عبر ملاحقة المؤسسات المخالفة على الأراضي اللبنانية، بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعطتها وزارة العمل لأصحاب العمل لتسوية أوضاع عمالهم من خلال الاستحصال على إجازات عمل لهم.

وتعليقا على عدم استثناء اللاجئ الفلسطيني الموجود قسرا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات يقول اللواء منير المقدح، عضو قيادة فتح في لبنان لـ"سبوتنيك"، إن هذه الإجراءات قاتلة للشعب الفلسطيني، وتصب في خدمة "صفقة القرن" وخدمة المشروع الأمريكي.

وأضاف "ليس أمام الفلسطيني في لبنان إلا الهجرة، هذه القرارات صعبة".