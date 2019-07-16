إعلام إسرائيلي يزعم الكشف عن مهندس مشروع صواريخ "حزب الله"

قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنها كشفت هوية مهندس إيراني هو المسؤول عن مشروع الصواريخ الدقيقة التي يطورها "حزب الله".

نقل المراسل العسكري لقناة "أي 24 نيوز" في تقرير اليوم الثلاثاء عن المصادر قولها "تم الكشف عن هوية مهندس الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة في لبنان".

وأضافت القناة أن "ماجد نابد (54 عاما) وهو عضو في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني ، هو المهندس المسؤول عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله في لبنان".

وذكرت القناة بأن "نابد يعمل مؤخرا على خط طهران - بيروت، وهو مسؤول عن ثلاثة مواقع في بيروت، وفي جنوب لبنان وفي البقاع، وأيضا يقوم بزيارة اليمن والتي أصبحت مختبرا للصواريخ الدقيقة لحزب الله وإيران".

وأشارت القناة إلى أن "رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عرض مواقع لثلاثة مصانع صواريخ في لبنان"، ولفتت إلى أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله "تفاخر الجمعة الماضية بالصواريخ التي يمتلكها الحزب".