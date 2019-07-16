مراسل "سبوتنيك": المجموعات المسلحة تفجر جسرا حيويا في ريف حماة الشمالي

وقالت مصادر محلية في ريف حماة الشمالي إن انفجارا عنيفا سمع دويه في جميع مناطق سهل الغاب عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك": إن المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح قامت بتفجير جسر بيت الراس الذي يصل بين قرية الجيد الواقعة ضمن مناطق سيطرة الجيش السوري، وبين قرية الحواش الواقعة ضمن مجموعة قرى في سهل الغاب يسيطر عليها كل من تنظيمي أنصار التوحيد الذي يحتفظ بالبيعة لتنظيم داعش الإرهابي، وتنظيم "الجبهة الوطنية للتحرير" التابع لتركيا.

وأضاف المصدر أن صوت الانفجار الذي سمع في مناطق سهل الغاب ناجم عن قيام المجموعات المسلحة بتفجير الأجزاء التي لا تزال قائمة من جسر بيت الراس، معتبراً أن سبب إقدام التنظيمات الإرهابية على نسف الجسر هو خوفها من تقدم الجيش السوري باتجاه مناطق سيطرتها في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وكان مسلحون من تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي" الإرهابيين فجرا منتصف شهر ابريل نيسان الماضي جسر التوينة في منطقة سهل الغاب بهدف قطع الطريق على أي احتمال لتهريب المشتقات النفطية من مناطق سيطرة المسلحين إلى القرى الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية التي كانت تعاني تلك الفترة من أزمة "محروقات".