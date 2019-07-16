كتاب عاجل من الوزارة إلى الجامعات السورية بخصوص نتائج الطلاب

أرسلت وزارة التعليم العالي السورية كتابا عاجلا إلى الجامعات السورية من أجل حتمية إصدار نتائج الدورة الامتحانية الفصلية الثانية حتى 21 من الشهر الجاري، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل موقع "الوطن أون لاين" عن وزير التعليم العالي في سوريا بسام إبراهيم، تأكيد أنه "تم إرسال كتاب ‏عاجل إلى جميع الجامعات بإنجاز صدور جميع النتائج الامتحانية للدورة الفصلية ‏الثانية حتى 21 الشهر الجاري، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة".‏

ويخلق هذا الأمر جوا إيجابيا بالنسبة للكثير من طلاب الجامعات، و يأتي لتسريع إصدار النتائج بغية معرفة وضع كل طالب، تزامنا مع ‏اقتراب امتحان الدورة الفصلية الثالثة خلال الشهر القادم بحيث تبدأ بـ 4 أغسطس/آب في ‏مختلف جامعات سوريا، وبالتالي فإن كل طالب سيكون لديه متسع من الوقت لدراسة المادة التي لم ينجح بها.

ونقلت صفحات التواصل تأكيدات الوزراة أن الدخول إلى الدورة الامتحانية الثالثة سيكون على 8 مقررات فقط ولا تعديل على هذا ‏الأمر.. باستثناء الطلاب المستنفدين من العسكريين المستفيدين من المرسوم 69 ‏لعام 2019 والذين يحق لهم الدخول إلى الدورة الصيفية بغض النظر عن عدد ‏المواد التي يحملونها.