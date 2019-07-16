أنصار الله: عمليتان هجوميتان جديدتان استهدفتا قاعدة الملك خالد الجوية

قال متحدث عسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية إن الجماعة هاجمت قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط بطائرات مسيرة.

وبحسب "المسيرة" قال المتحدث باسم القوات المسلحة إن سلاح الجو المسير "عاود عملياته الهجومية بعمليتين هجوميتين بعدد من طائرات قاصف2K استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير"

وقالت القناة اليمنية، إن سلاح الجو المسير، نفذ مساء اليوم الثلاثاء، عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي وعمليتين هجوميتين جديدتين على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية الواسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي أصابت أهدافها بدقة عالية.

وأوضح أن عملية سلاح الجو المسير استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار في مطار جيزان وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار، لافتًا إلى أن العملية تأتي في إطار "الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني العظيم".

وأضاف أنه في وقت لاحق، "عاود سلاح الجو المسير عملياته الهجومية بعمليتين جديدتين على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط".

وأكد متحدث القوات المسلحة أن "العمليتين الهجوميتين استهدفتا مواقع عسكرية مهمة وحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، وأصابت أهدافها بدقة عالية".

وأشار العميد سريع إلى أن هذه العمليات تأتي "رداً على استمرار العدوان حيث بلغت غاراته الجوية خلال الـ12 ساعة الماضية 19 غارة".

وقال متحدث القوات المسلحة: "كلما استمر النظام السعودي في تصعيده وعدوانه وحصاره كلما كانت عملياتنا مستمرة ومتصاعدة وفي توسع مستمر بإذن الله".

كانت جماعة أنصار اله (الحوثيون)، قد أعلنت أمس "مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية بعسير ومواقع عسكرية أخرى في المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة".

وأكد الناطق باسم قوات صنعاء الموالية لجماعة أنصار الله (الحوثيون) "شن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية، ومخازن سلاح ومواقع عسكرية أخرى، في منطقة خميس مشيط، في عسير جنوب غرب السعودية".

وقال العميد يحيى سريع عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إن "الطيران المسير نفذ عمليات واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط -بعسير- بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى".

الحوثيون يعلنون عن هجوم واسع على السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها نفذت هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية أخرى جنوب السعودية، متوعدة بتوسيع نطاق عملياتها بشكل لا تتوقعه المملكة. #الحوثيون pic.twitter.com/QVbTHxjsC0 — اشواق محمد (@ashvaqmohamd338) July 15, 2019

وقالت وسائل إعلام سعودية أمس إن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت طائرتين تابعتين لجماعة أنصار الله اليمنية.

وذكرت قناة "العربية" السعودية أن مصادرها في اليمن أفادت "بتدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على مناطق مدنية في خميس مشيط".

كما "دمرت الدفاعات الجوية طائرة حوثية مسيرة ثانية في الأجواء اليمنية كانت متجهة نحو السعودية" بحسب القناة.