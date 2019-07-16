التحالف بقيادة السعودية يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما الحوثيون تجاه جازان

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية اعتراض وإسقاط طائرتين مسيرتين، اليوم الثلاثاء، أطلقتهما جماعة أنصار الله (الحوثيون) باتجاه جازان.